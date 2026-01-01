Haven — це персональний додаток для ведення блогів з відкритим вихідним кодом, створений на Ruby on Rails для авторів, які прагнуть мати приватний простір для обміну інформацією з друзями та родиною, а не з публічним інтернетом. Тут немає самостійної реєстрації, реклами, трекерів та алгоритмічної стрічки — лише люди, для яких ви створюєте облікові записи, можуть читати ваші дописи.

Самостійне розміщення Haven на власному VPS зберігає ваші записи в щоденнику, фотографії та список підписників повністю під вашим контролем, з редактором Markdown, вбудованим зчитувачем RSS та зменшенням розміру зображень, оптимізованим для читання при низькій пропускній здатності.