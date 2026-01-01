Розгорніть Haven в один клік.
Приватна самостійно розміщена блог-платформа для особистих щоденників, сімейних новин та записів, якими діляться лише з тими, кого ви запрошуєте.
Виберіть тариф VPS для Haven
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Haven
Haven — це персональний додаток для ведення блогів з відкритим вихідним кодом, створений на Ruby on Rails для авторів, які прагнуть мати приватний простір для обміну інформацією з друзями та родиною, а не з публічним інтернетом. Тут немає самостійної реєстрації, реклами, трекерів та алгоритмічної стрічки — лише люди, для яких ви створюєте облікові записи, можуть читати ваші дописи.
Самостійне розміщення Haven на власному VPS зберігає ваші записи в щоденнику, фотографії та список підписників повністю під вашим контролем, з редактором Markdown, вбудованим зчитувачем RSS та зменшенням розміру зображень, оптимізованим для читання при низькій пропускній здатності.
Ключові характеристики Haven
Приватний за замовчуванням
Без самостійної реєстрації лише запрошені читачі можуть бачити ваші дописи, фотографії та коментарі — ідеально для сімейних блогів та особистих щоденників.
Редактор Markdown
Пишіть дописи у форматі Markdown з попереднім переглядом у реальному часі, вбудованими зображеннями, відео та аудіо, що відображаються безпосередньо в редакторі.
Вбудований RSS-рідер
Слідкуйте за іншими блогами Haven та публічними стрічками прямо зі своєї панелі керування без окремого зчитувача стрічок.
Приватні RSS-стрічки
Кожен запрошений читач отримує персональну автентифіковану URL-адресу RSS, щоб можна було підписатися в будь-якому агрегаторі стрічок, не роблячи ваш блог публічним.
Економний до трафіку
Завантажені зображення автоматично зменшуються, а інтерфейс постачається без фреймворків JavaScript, тому сторінки залишаються швидкими навіть у повільних мережах.
Настроюване оформлення
Вставляйте власні CSS та шрифти безпосередньо з адмін-панелі, щоб відповідати вашому особистому стилю без розгалуження кодової бази.
Чому варто запускати Haven у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.