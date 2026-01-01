Розгорніть OctoBot в один клік.
Криптоторговий бот з відкритим вихідним кодом для автоматизації стратегій ШІ, сітки, DCA та TradingView на 15+ біржах.
Виберіть тариф VPS для OctoBot
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OctoBot
OctoBot — це безкоштовний торговий бот для криптовалют з відкритим вихідним кодом, який підключається до Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit та понад 15 інших бірж через єдиний вебінтерфейс. Він підтримує сіткову торгівлю, усереднення доларової вартості, маркет-мейкінг, стратегії на основі ШІ, автоматизацію вебхуків TradingView та повністю скриптований механізм бектестингу для відточування налаштувань на основі історичних ринкових даних.
Самостійне розміщення OctoBot на власному VPS зберігає кожен ключ API, профіль та історію торгів під вашим прямим контролем, без будь-якого кастодіального рівня між вами та біржею. Інтерфейс браузера працює 24/7 на вашому VPS, тому стратегії продовжують виконуватися, навіть коли ваш локальний комп'ютер офлайн, а система плагінів tentacles дозволяє розширювати функціонал бота за допомогою власних сигналів або інтерфейсів, не торкаючись вихідного образу.
Ключові характеристики OctoBot
Підтримка 15+ обмінів
Підключайтеся до Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit та багатьох інших спотових і ф'ючерсних бірж з одного розгортання.
Кілька типів стратегій
Запускайте сіткову торгівлю, DCA, маркет-мейкінг, арбітраж, сигнали на основі ШІ та стратегії вебхуків TradingView пліч-о-пліч у незалежних профілях.
Автоматизація TradingView
Отримуйте сповіщення TradingView безпосередньо в OctoBot для запуску угод за допомогою ваших улюблених індикаторів Pine Script без посередницьких сервісів.
Рушій бектестування
Відтворюйте стратегії на основі історичних ринкових даних з детальними звітами про продуктивність, перш ніж ризикувати капіталом на реальній біржі.
Система плагінів Tentacles
Розширте OctoBot щупальцями спільноти для нових стратегій, бірж та інтерфейсів або напишіть власні, не створюючи форк проєкту.
Сповіщення в Телеграм та веб
Моніторте портфель та торговельну діяльність з вбудованої веб-панелі або надсилайте сповіщення в реальному часі в Telegram для контролю на ходу.
Чому варто запускати OctoBot у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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