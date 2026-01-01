OctoBot — це безкоштовний торговий бот для криптовалют з відкритим вихідним кодом, який підключається до Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit та понад 15 інших бірж через єдиний вебінтерфейс. Він підтримує сіткову торгівлю, усереднення доларової вартості, маркет-мейкінг, стратегії на основі ШІ, автоматизацію вебхуків TradingView та повністю скриптований механізм бектестингу для відточування налаштувань на основі історичних ринкових даних.

Самостійне розміщення OctoBot на власному VPS зберігає кожен ключ API, профіль та історію торгів під вашим прямим контролем, без будь-якого кастодіального рівня між вами та біржею. Інтерфейс браузера працює 24/7 на вашому VPS, тому стратегії продовжують виконуватися, навіть коли ваш локальний комп'ютер офлайн, а система плагінів tentacles дозволяє розширювати функціонал бота за допомогою власних сигналів або інтерфейсів, не торкаючись вихідного образу.