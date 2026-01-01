Розгортання GreptimeDB в один клік.
Уніфікована база даних спостережуваності з відкритим кодом для метрик, журналів і трасувань з SQL і PromQL на одному рушії.
Виберіть тариф VPS для GreptimeDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GreptimeDB
GreptimeDB — це база даних для спостережуваності з відкритим кодом, створена на Rust, яка зберігає метрики, логи та траси як широкі події в єдиному стовпчастому рушії. Одна база даних замінює типове тріо Prometheus, Loki та Elasticsearch, дозволяючи об'єднувати (JOIN) сигнали в SQL та обслуговувати інформаційні панелі, сповіщення та агентів ШІ з одного бекенду замість трьох.
Самостійне розміщення GreptimeDB на власному VPS зберігає телеметрію з високою кардинальністю під вашим контролем без оплати SaaS за кожну точку даних, і той самий екземпляр підтримує Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL та InfluxDB line protocol — тому існуючі збирачі та інформаційні панелі підключаються без переписування.
Ключові характеристики GreptimeDB
Уніфікована модель даних
Зберігайте метрики, журнали та трасування як широкі події з мітками часу в одному стовпчастому рушії та об'єднуйте сигнали за допомогою звичайного SQL.
SQL і PromQL
Запитуйте ті самі дані за допомогою SQL для аналітики та PromQL для правил сповіщень Grafana — не потрібен окремий шар запитів або рівень перекладу.
Нативний OpenTelemetry
Приймайте OTLP для метрик, логів і трасування безпосередньо, без сайдкарів експортера або SDK від конкретних постачальників між вашими сервісами та базою даних.
Широка підтримка протоколів
Підтримувати віддалений запис Prometheus, протокол InfluxDB line, push Loki, а також клієнти MySQL або PostgreSQL на тому ж екземплярі для безшовних міграцій.
Вбудована вебпанель керування
Досліджуйте таблиці, виконуйте запити SQL та PromQL, а також перевіряйте стан кластера з вбудованого веб-інтерфейсу без встановлення окремого інтерфейсу.
Об'єктне сховище готове
Налаштуйте S3, GCS або Azure Blob як основне сховище з локальним дисковим кешем, щоб скоротити витрати на довгострокове зберігання для телеметрії великого обсягу.
Чому варто запускати GreptimeDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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