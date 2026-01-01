GreptimeDB — це база даних для спостережуваності з відкритим кодом, створена на Rust, яка зберігає метрики, логи та траси як широкі події в єдиному стовпчастому рушії. Одна база даних замінює типове тріо Prometheus, Loki та Elasticsearch, дозволяючи об'єднувати (JOIN) сигнали в SQL та обслуговувати інформаційні панелі, сповіщення та агентів ШІ з одного бекенду замість трьох.

Самостійне розміщення GreptimeDB на власному VPS зберігає телеметрію з високою кардинальністю під вашим контролем без оплати SaaS за кожну точку даних, і той самий екземпляр підтримує Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL та InfluxDB line protocol — тому існуючі збирачі та інформаційні панелі підключаються без переписування.