BroadcastChannel — це платформа з відкритим вихідним кодом на базі Astro, яка перетворює публічні Telegram-канали на повнофункціональні мікроблоги. Замість підтримки традиційної CMS, ви пишете дописи в Telegram, а BroadcastChannel генерує швидкий, SEO-оптимізований вебсайт, який може переглядати аудиторія. Кожне повідомлення стає сторінкою з належними метаданими, мапою сайту та подвійними RSS-стрічками у форматах XML і JSON для програм для читання стрічок та агрегаторів контенту.

Самостійний хостинг на власному VPS надає вам власний домен і повний контроль над опублікованим контентом, без залежності від Vercel, Cloudflare Pages або будь-якої іншої сторонньої хостинг-платформи. Отриманий сайт не надсилає жодного JavaScript у браузер — він швидкий на будь-якому з'єднанні та дуже дружній до пошукових роботів.