Встановлення BroadcastChannel в один клік.
Перетворіть будь-який публічний Telegram-канал на SEO-оптимізований мікроблог без клієнтського JavaScript та з автоматичними RSS-стрічками.
Виберіть тариф VPS для BroadcastChannel
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою BroadcastChannel
BroadcastChannel — це платформа з відкритим вихідним кодом на базі Astro, яка перетворює публічні Telegram-канали на повнофункціональні мікроблоги. Замість підтримки традиційної CMS, ви пишете дописи в Telegram, а BroadcastChannel генерує швидкий, SEO-оптимізований вебсайт, який може переглядати аудиторія. Кожне повідомлення стає сторінкою з належними метаданими, мапою сайту та подвійними RSS-стрічками у форматах XML і JSON для програм для читання стрічок та агрегаторів контенту.
Самостійний хостинг на власному VPS надає вам власний домен і повний контроль над опублікованим контентом, без залежності від Vercel, Cloudflare Pages або будь-якої іншої сторонньої хостинг-платформи. Отриманий сайт не надсилає жодного JavaScript у браузер — він швидкий на будь-якому з'єднанні та дуже дружній до пошукових роботів.
Ключові характеристики BroadcastChannel
Telegram як CMS
Пишіть дописи в Telegram як зазвичай — BroadcastChannel автоматично отримує їх і публікує на вашому сайті без будь-яких додаткових кроків.
Нульовий клієнт JavaScript
Сторінки повністю рендеряться на сервері, без надсилання JavaScript до браузера, що забезпечує швидке завантаження та високі показники SEO.
Вбудовані RSS-стрічки
Кожен блог автоматично отримує XML та JSON RSS-стрічки, щоб читачі могли підписатися через будь-який агрегатор стрічок або програму для читання.
SEO та Карти сайту
Автоматично згенеровані файли Sitemap, чисті URL-адреси та належні метатеги роблять ваш контент доступним для пошуку через пошукові системи з першого дня.
Інтеграція соціальних посилань
Підключіть профілі Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky та Discord з навігації сайту без написання власного коду.
Чому варто запускати BroadcastChannel у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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