Multi-Scrobbler з'єднує кожне місце, де ви слухаєте музику, з кожним сервісом, який її відстежує. Замість того, щоб покладатися на вбудований скроблінг кожного музичного додатка — який повністю відсутній у Plex та Jellyfin, і фрагментований між клієнтами YouTube Music, Deezer та Subsonic — Multi-Scrobbler централізує кожне відтворення в єдиний потік. Він підтримує понад 25 джерел і одночасно пересилає прослуховування до Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito та інших цілей.

Самостійне розміщення на вашому VPS забезпечує роботу скробблера 24/7 поруч з іншими вашими медіасервісами, з публічними URL-адресами зворотного виклику OAuth, до яких можуть звертатися Spotify та Last.fm. Веб-панель показує прослуховування в реальному часі, статистику за джерелами та детальні журнали без розкриття вашої історії прослуховувань сторонньому SaaS.