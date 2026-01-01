Розгортання Multi-Scrobbler в один клік.
Самостійно розміщений скроблінговий хаб, який відстежує відтворення музики з Plex, Jellyfin, Spotify та інших сервісів на Last.fm, ListenBrainz або Maloja.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler з'єднує кожне місце, де ви слухаєте музику, з кожним сервісом, який її відстежує. Замість того, щоб покладатися на вбудований скроблінг кожного музичного додатка — який повністю відсутній у Plex та Jellyfin, і фрагментований між клієнтами YouTube Music, Deezer та Subsonic — Multi-Scrobbler централізує кожне відтворення в єдиний потік. Він підтримує понад 25 джерел і одночасно пересилає прослуховування до Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito та інших цілей.
Самостійне розміщення на вашому VPS забезпечує роботу скробблера 24/7 поруч з іншими вашими медіасервісами, з публічними URL-адресами зворотного виклику OAuth, до яких можуть звертатися Spotify та Last.fm. Веб-панель показує прослуховування в реальному часі, статистику за джерелами та детальні журнали без розкриття вашої історії прослуховувань сторонньому SaaS.
Ключові характеристики Multi-Scrobbler
Універсальне покриття джерел
Відстежує відтворення з Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, клієнтів Subsonic та 25+ інших музичних плеєрів в єдиному конвеєрі.
Множинні цілі скроблу
Пересилає кожне прослуховування до Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito та інших призначень одночасно без ручного дублювання.
Дашборд стану в реальному часі
Веб-інтерфейс показує треки, що відтворюються зараз, останні скроббли та статистику за джерелами, щоб можна було перевірити кожне з'єднання з першого погляду.
Розумна дедуплікація
Виявляє повторні прослуховування, повідомлені кількома джерелами, що відтворюють один і той самий трек, і надсилає кожне відтворення лише один раз до ваших цілей скроблінгу.
Сповіщення вебхуків
Надсилає оновлення та помилки Now Playing у Discord, Gotify, Ntfy або Apprise, щоб ви виявляли непрацюючі інтеграції без перевірки панелі керування.
Чому варто запускати Multi-Scrobbler у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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