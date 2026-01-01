Розгорніть Gonic в один клік.
Легкий, самостійно розміщений сервер потокового передавання музики з повною сумісністю з API Subsonic для будь-якого клієнта Subsonic.
Виберіть тариф VPS для Gonic
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gonic
Gonic — це безплатний Subsonic-сервер з відкритим вихідним кодом, написаний на Go. Він надає вам персональний сервіс потокової передачі музики, який працює з десятками популярних Subsonic-сумісних клієнтів — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry та іншими — щоб ви могли слухати власну бібліотеку з будь-якого пристрою.
Створений для ефективності, Gonic обробляє бібліотеки з десятків тисяч треків без необхідності у виділеному сервері баз даних. Він підтримує транскодування аудіо на льоту, керування подкастами, скробблінг на Last.fm та ListenBrainz, а також багатокористувацький доступ з індивідуальними налаштуваннями для кожного користувача. Він комфортно працює на малопотужному обладнанні, такому як Raspberry Pi.
Ключові характеристики Gonic
Сумісний з API Subsonic
Працює без додаткових налаштувань з усіма основними клієнтами Subsonic та OpenSubsonic, надаючи вам широкий вибір мобільних та десктопних застосунків.
Транскодування на льоту
Перетворює аудіо у будь-який підтримуваний формат у реальному часі, дозволяючи клієнтам запитувати бітрейт та кодек, які відповідають їхньому з'єднанню.
Підтримка скроблінгу
Автоматично скроблює відтворення на Last.fm та ListenBrainz, щоб ваша історія прослуховувань залишалася точною на всіх клієнтах.
Управління подкастів
Підписуйтесь на подкасти та керуйте завантаженнями епізодів безпосередньо з сервера, зберігаючи весь аудіоконтент в одному місці.
Багатокористувацький доступ
Створюйте окремі облікові записи з індивідуальними профілями транскодування та контролем доступу для спільного використання вдома або в команді.
Чому варто запускати Gonic у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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