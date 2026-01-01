Gonic — це безплатний Subsonic-сервер з відкритим вихідним кодом, написаний на Go. Він надає вам персональний сервіс потокової передачі музики, який працює з десятками популярних Subsonic-сумісних клієнтів — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry та іншими — щоб ви могли слухати власну бібліотеку з будь-якого пристрою.

Створений для ефективності, Gonic обробляє бібліотеки з десятків тисяч треків без необхідності у виділеному сервері баз даних. Він підтримує транскодування аудіо на льоту, керування подкастами, скробблінг на Last.fm та ListenBrainz, а також багатокористувацький доступ з індивідуальними налаштуваннями для кожного користувача. Він комфортно працює на малопотужному обладнанні, такому як Raspberry Pi.