OHDSI Atlas є відкритим спільнотним стандартом для проведення обсерваційних досліджень на основі медичних даних пацієнтів, перетворених у Загальну модель даних OMOP. Дослідники використовують його для створення когорт пацієнтів, вивчення стандартизованих медичних термінологій, розробки досліджень з оцінки ефекту на рівні популяції та характеристики природного перебігу захворювань без написання SQL-запитів.

Самостійне розміщення Atlas на власному VPS дає повний контроль над дизайном досліджень, визначеннями когорт та наборами результатів, при цьому постачається попередньо завантаженим із синтетичною CDM OMOP Eunomia, щоб ви могли негайно вивчити робочий процес. Вбудований бекенд WebAPI та база даних PostgreSQL забезпечують роботу всіх функцій Atlas одразу після встановлення, без необхідності окремого налаштування сховища даних.