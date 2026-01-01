Розгорніть OHDSI Atlas одним кліком.
Вебплатформа з відкритим вихідним кодом для обсерваційних досліджень у сфері охорони здоров'я на основі спільної моделі даних OMOP.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OHDSI Atlas
OHDSI Atlas є відкритим спільнотним стандартом для проведення обсерваційних досліджень на основі медичних даних пацієнтів, перетворених у Загальну модель даних OMOP. Дослідники використовують його для створення когорт пацієнтів, вивчення стандартизованих медичних термінологій, розробки досліджень з оцінки ефекту на рівні популяції та характеристики природного перебігу захворювань без написання SQL-запитів.
Самостійне розміщення Atlas на власному VPS дає повний контроль над дизайном досліджень, визначеннями когорт та наборами результатів, при цьому постачається попередньо завантаженим із синтетичною CDM OMOP Eunomia, щоб ви могли негайно вивчити робочий процес. Вбудований бекенд WebAPI та база даних PostgreSQL забезпечують роботу всіх функцій Atlas одразу після встановлення, без необхідності окремого налаштування сховища даних.
Ключові характеристики OHDSI Atlas
Аналітика OMOP CDM
Виконуйте визначення когорт, характеристики та дослідження на рівні популяції для будь-якої бази даних, перетвореної на Загальну модель даних OMOP V5.
Дослідник лексики
Шукайте SNOMED, RxNorm, LOINC та інші стандартні медичні словники для створення наборів концептів, які чітко перекладаються між джерелами даних.
Конструктор когорт
Визначте популяції пацієнтів за допомогою візуального конструктора, використовуючи критерії включення, вплив ліків та випадки захворювань, без написання SQL-запитів.
Демо-дані Eunomia
Поставляється попередньо завантаженим із синтетичним набором даних OHDSI Eunomia, щоб генерація когорт, їхня характеристика та звіти Achilles працювали негайно.
Бекенд WebAPI
Сервіс WebAPI на базі Spring Boot надає доступ до повного OHDSI REST API для програмного доступу з R, Python та інших аналітичних клієнтів.
Відкритий стандарт спільноти
Приєднується до всесвітньої мережі дослідників, які використовують ті самі методи на більш ніж мільярді записів пацієнтів серед академічних та промислових партнерів.
Чому варто запускати OHDSI Atlas у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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