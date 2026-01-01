Знижка до 68% на OHDSI Atlas

Розгорніть OHDSI Atlas одним кліком.

Вебплатформа з відкритим вихідним кодом для обсерваційних досліджень у сфері охорони здоров'я на основі спільної моделі даних OMOP.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть OHDSI Atlas одним кліком.

Виберіть тариф VPS для OHDSI Atlas

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OHDSI Atlas

OHDSI Atlas є відкритим спільнотним стандартом для проведення обсерваційних досліджень на основі медичних даних пацієнтів, перетворених у Загальну модель даних OMOP. Дослідники використовують його для створення когорт пацієнтів, вивчення стандартизованих медичних термінологій, розробки досліджень з оцінки ефекту на рівні популяції та характеристики природного перебігу захворювань без написання SQL-запитів.

Самостійне розміщення Atlas на власному VPS дає повний контроль над дизайном досліджень, визначеннями когорт та наборами результатів, при цьому постачається попередньо завантаженим із синтетичною CDM OMOP Eunomia, щоб ви могли негайно вивчити робочий процес. Вбудований бекенд WebAPI та база даних PostgreSQL забезпечують роботу всіх функцій Atlas одразу після встановлення, без необхідності окремого налаштування сховища даних.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OHDSI Atlas

Аналітика OMOP CDM

Виконуйте визначення когорт, характеристики та дослідження на рівні популяції для будь-якої бази даних, перетвореної на Загальну модель даних OMOP V5.

Дослідник лексики

Шукайте SNOMED, RxNorm, LOINC та інші стандартні медичні словники для створення наборів концептів, які чітко перекладаються між джерелами даних.

Конструктор когорт

Визначте популяції пацієнтів за допомогою візуального конструктора, використовуючи критерії включення, вплив ліків та випадки захворювань, без написання SQL-запитів.

Демо-дані Eunomia

Поставляється попередньо завантаженим із синтетичним набором даних OHDSI Eunomia, щоб генерація когорт, їхня характеристика та звіти Achilles працювали негайно.

Бекенд WebAPI

Сервіс WebAPI на базі Spring Boot надає доступ до повного OHDSI REST API для програмного доступу з R, Python та інших аналітичних клієнтів.

Відкритий стандарт спільноти

Приєднується до всесвітньої мережі дослідників, які використовують ті самі методи на більш ніж мільярді записів пацієнтів серед академічних та промислових партнерів.

Чому варто запускати OHDSI Atlas у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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