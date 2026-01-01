ConvertX – це онлайн-конвертер файлів із можливістю самостійного розміщення, який обробляє понад тисячу різних форматів файлів — документи, зображення, аудіо, відео та інше — через простий веб-інтерфейс. Оскільки перетворення відбувається повністю на вашому сервері, конфіденційні файли ніколи не залишають вашу інфраструктуру, і немає обмежень на розмір завантаження, водяних знаків та комісій за кожне перетворення від сторонніх сервісів.

Самостійне розміщення ConvertX особливо цінне для компаній та організацій з вимогами до обробки даних, які перешкоджають завантаженню власницьких документів у зовнішні хмарні сервіси. Автоматичне очищення файлів з налаштовуваними періодами зберігання дозволяє керувати використанням сховища, тоді як додаткова автентифікація користувачів дозволяє контролювати, хто може користуватися сервісом. Це розгортання надає повний сервіс конвертації з постійним зберіганням даних, готовий обробляти будь-який робочий процес форматів.