Розгорніть ConvertX в один клік.
Самостійний сервіс конвертації файлів з підтримкою 1000+ форматів для документів, зображень, аудіо та відео з повною конфіденційністю.
Виберіть тариф VPS для ConvertX
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ConvertX
ConvertX – це онлайн-конвертер файлів із можливістю самостійного розміщення, який обробляє понад тисячу різних форматів файлів — документи, зображення, аудіо, відео та інше — через простий веб-інтерфейс. Оскільки перетворення відбувається повністю на вашому сервері, конфіденційні файли ніколи не залишають вашу інфраструктуру, і немає обмежень на розмір завантаження, водяних знаків та комісій за кожне перетворення від сторонніх сервісів.
Самостійне розміщення ConvertX особливо цінне для компаній та організацій з вимогами до обробки даних, які перешкоджають завантаженню власницьких документів у зовнішні хмарні сервіси. Автоматичне очищення файлів з налаштовуваними періодами зберігання дозволяє керувати використанням сховища, тоді як додаткова автентифікація користувачів дозволяє контролювати, хто може користуватися сервісом. Це розгортання надає повний сервіс конвертації з постійним зберіганням даних, готовий обробляти будь-який робочий процес форматів.
Ключові характеристики ConvertX
Підтримка понад 1000 форматів
Конвертуйте практично між будь-якою комбінацією форматів документів, зображень, аудіо та відео без встановлення настільного програмного забезпечення.
Повна приватність файлів
Файли обробляються повністю на вашому VPS — нічого не завантажується на зовнішні сервіси і не переглядається третіми сторонами.
Автоматичне очищення
Настроювані періоди зберігання автоматично видаляють конвертовані файли після заданої кількості годин для керування використанням сховища.
Автентифікація користувача
Обмежте доступ за допомогою автентифікації на основі облікового запису або відкрийте конверсії для неавтентифікованих користувачів для розгортання внутрішніми командами.
Без обмежень за розміром
Конвертуйте великі медіафайли та великі пакети без обмежень на завантаження, накладених онлайн-сервісами конвертації.
Чому варто запускати ConvertX у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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