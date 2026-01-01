October CMS – це сучасна система управління контентом, побудована на PHP-фреймворку Laravel. Розроблена як для розробників, так і для контент-команд, вона поєднує чистий інтерфейс бекенду з потужною архітектурою тем і плагінів, що дозволяє легко створювати власні вебсайти та вебзастосунки будь-якої складності.

Самостійний хостинг October CMS на VPS надає повне право власності на контент, теми та плагіни без плати за сайт або прив'язки до постачальника. Завдяки підтримці MySQL і MariaDB, багатій екосистемі плагінів спільноти та зручній для розробників кодовій базі, вона адаптується до всього: від простих блогів до складних багатосторінкових платформ.