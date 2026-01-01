Встановіть October CMS в один клік.
Самостійно розміщена PHP CMS, побудована на фреймворку Laravel, для створення сучасних, гнучких вебсайтів та вебдодатків.
Виберіть тариф VPS для October CMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою October CMS
October CMS – це сучасна система управління контентом, побудована на PHP-фреймворку Laravel. Розроблена як для розробників, так і для контент-команд, вона поєднує чистий інтерфейс бекенду з потужною архітектурою тем і плагінів, що дозволяє легко створювати власні вебсайти та вебзастосунки будь-якої складності.
Самостійний хостинг October CMS на VPS надає повне право власності на контент, теми та плагіни без плати за сайт або прив'язки до постачальника. Завдяки підтримці MySQL і MariaDB, багатій екосистемі плагінів спільноти та зручній для розробників кодовій базі, вона адаптується до всього: від простих блогів до складних багатосторінкових платформ.
Ключові характеристики October CMS
Фундація Laravel
Побудований на PHP-фреймворку Laravel, пропонуючи Eloquent ORM, Artisan CLI та знайомі конвенції, які роблять налаштування та розширення простими для PHP-розробників.
Екосистема плагінів
Розширюйте функціонал за допомогою плагінів спільноти та офіційних плагінів, що охоплюють форми, SEO, галереї та автентифікацію, без написання власного коду.
Візуальний редактор бекенду
Керуйте сторінками, макетами, частковими елементами та блоками вмісту через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс бекенду без безпосереднього редагування файлів на сервері.
Гнучка система тем
Створюйте або налаштовуйте теми, використовуючи шаблонізацію Twig та конфігурації компонентів, визначені в YAML, які чітко відокремлюють представлення від логіки застосунку.
API безголовкового контенту
Надавайте доступ до контенту через кінцеві точки REST API для забезпечення роботи безголових фронтендів поряд з традиційними сторінками, що рендеряться на сервері, з тієї ж інсталяції.
Чому варто запускати October CMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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