Fusio — це платформа для керування API з самостійним розміщенням та відкритим вихідним кодом, що функціонує як шлюз API та конструктор бекенду. Вона дає змогу надавати доступ до таблиць бази даних, мікросервісів або власної логіки як REST API без написання шаблонного коду — з підтримкою MySQL, PostgreSQL, MongoDB та інших. Вбудований портал розробника надає зовнішнім розробникам самостійний доступ, керування ключами API та актуальну документацію OpenAPI, тоді як тарифні плани та обмеження швидкості запитів спрощують монетизацію ваших API.

Завдяки нативній підтримці протоколу контексту моделі (MCP), Fusio також може слугувати інтеграційним центром для агентів ШІ, підключаючи ваші дані та сервіси безпосередньо до робочих процесів LLM. Самостійне розміщення на вашому VPS зберігає весь трафік API та бізнес-логіку під вашим контролем.