Розгортання Fusio в один клік.
Платформа для керування API з відкритим вихідним кодом для створення, експлуатації та монетизації API з візуальним порталом розробника.
Виберіть тариф VPS для Fusio
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Fusio
Fusio — це платформа для керування API з самостійним розміщенням та відкритим вихідним кодом, що функціонує як шлюз API та конструктор бекенду. Вона дає змогу надавати доступ до таблиць бази даних, мікросервісів або власної логіки як REST API без написання шаблонного коду — з підтримкою MySQL, PostgreSQL, MongoDB та інших. Вбудований портал розробника надає зовнішнім розробникам самостійний доступ, керування ключами API та актуальну документацію OpenAPI, тоді як тарифні плани та обмеження швидкості запитів спрощують монетизацію ваших API.
Завдяки нативній підтримці протоколу контексту моделі (MCP), Fusio також може слугувати інтеграційним центром для агентів ШІ, підключаючи ваші дані та сервіси безпосередньо до робочих процесів LLM. Самостійне розміщення на вашому VPS зберігає весь трафік API та бізнес-логіку під вашим контролем.
Ключові характеристики Fusio
База даних до API
Надавайте доступ до MySQL, PostgreSQL, MongoDB та інших джерел даних як керовані REST API без написання шаблонного коду.
Портал розробника
Надайте зовнішнім розробникам самостійний доступ до API, керування ключами та актуальну документацію OpenAPI на фірмовому порталі.
Монетизація API
Створюйте тарифні плани та рівні обмеження швидкості запитів для тарифікації використання API з настроюваними квотами та інтеграцією виставлення рахунків.
Інтеграція MCP
Підключіть свої API безпосередньо в робочі процеси ШІ-агентів завдяки вбудованій підтримці протоколу контексту моделі для інтеграції інструментів LLM.
Генерація SDK
Автоматично генеруйте клієнтські SDK для всіх основних мов програмування, щоб прискорити інтеграції сторонніх API.
Чому варто запускати Fusio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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