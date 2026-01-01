Evolution API — це платформа з відкритим вихідним кодом, яка надає комплексний REST API для автоматизації обміну повідомленнями WhatsApp. Побудована на бібліотеці Baileys, вона дозволяє розробникам підключати облікові записи WhatsApp, надсилати та отримувати повідомлення, керувати контактами та запускати вебхуки для обробки подій у реальному часі — все це без дорогих офіційних комісій API для підключень, що не є Cloud API.

Самостійне розміщення Evolution API на вашому VPS зберігає всі дані розмов клієнтів на вашій власній інфраструктурі, забезпечуючи відповідність правилам захисту даних та усуваючи витрати за повідомлення, які роблять комерційних провайдерів дорогими у великих масштабах. Включена база даних PostgreSQL та кеш Redis забезпечують надійну стійкість та високопродуктивну обробку повідомлень для виробничих навантажень.