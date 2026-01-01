Розгорнути Evolution API в один клік.
Шлюз WhatsApp Business API з відкритим вихідним кодом для створення чат-ботів, автоматизацій та інтеграцій для обміну повідомленнями з клієнтами.
Виберіть тариф VPS для Evolution API
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Evolution API
Evolution API — це платформа з відкритим вихідним кодом, яка надає комплексний REST API для автоматизації обміну повідомленнями WhatsApp. Побудована на бібліотеці Baileys, вона дозволяє розробникам підключати облікові записи WhatsApp, надсилати та отримувати повідомлення, керувати контактами та запускати вебхуки для обробки подій у реальному часі — все це без дорогих офіційних комісій API для підключень, що не є Cloud API.
Самостійне розміщення Evolution API на вашому VPS зберігає всі дані розмов клієнтів на вашій власній інфраструктурі, забезпечуючи відповідність правилам захисту даних та усуваючи витрати за повідомлення, які роблять комерційних провайдерів дорогими у великих масштабах. Включена база даних PostgreSQL та кеш Redis забезпечують надійну стійкість та високопродуктивну обробку повідомлень для виробничих навантажень.
Ключові характеристики Evolution API
Управління багатьох екземплярів
Підключайте та керуйте кількома номерами WhatsApp з одного розгортання, при цьому кожен екземпляр ізольований і незалежно керований через API.
Інтеграції чатботів
Нативні конектори для Typebot, Chatwoot та OpenAI дозволяють створювати чат-ботів без коду та автоматизовані розмови на базі ШІ у WhatsApp.
Система подій Webhook
Вебхуки в реальному часі доставляють події повідомлень, з'єднань та груп у ваш застосунок у момент їх виникнення, уможливлюючи миттєві автоматизовані відповіді.
Автоматизація робочих процесів
Сумісний з n8n та іншими платформами автоматизації, що дозволяє створювати складні багатоетапні робочі процеси обміну повідомленнями без написання власного коду.
RESTful API
Чистий HTTP/JSON API з автентифікацією за QR-кодом спрощує інтеграцію обміну повідомленнями WhatsApp у будь-який додаток або сервіс.
Чому варто запускати Evolution API у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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