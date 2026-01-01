Розгортайте XWiki в один клік.
Потужна вікі-платформа з відкритим вихідним кодом для управління знаннями команди, документації та спільних робочих просторів.
Виберіть тариф VPS для XWiki
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою XWiki
XWiki — це корпоративна вікі-платформа з відкритим вихідним кодом, що виходить за рамки статичної документації. Її структурована модель сторінок організовує контент у ієрархічні простори та сторінки, тоді як вбудований механізм сценаріїв дозволяє командам створювати динамічні інформаційні панелі та власні інтранет-додатки безпосередньо на вікі-сторінках. Маючи понад 900 розширень та вбудований майстер «Додаток за лічені хвилини», команди можуть перетворити XWiki на індивідуальну базу знань, систему відстеження проблем або робочий простір проєкту, не починаючи з нуля.
Самостійне розміщення XWiki на власному VPS зберігає всю документацію, внутрішні процеси та корпоративні знання під прямим контролем — без плати за користувача, без прив'язки до постачальника та без виходу даних за межі інфраструктури. Цей шаблон поєднує XWiki з базою даних PostgreSQL для надійного сховища, готового до використання у виробничому середовищі.
Ключові характеристики XWiki
Структурована модель сторінок
Організуйте вміст в ієрархічних просторах і сторінках з відносинами батько-нащадок, зберігаючи великі бази знань зручними для навігації та послідовними.
Вбудований конструктор застосунків
Створюйте власні програми для роботи з даними на основі сторінок вікі за допомогою майстра «App Within Minutes» — без зовнішніх фреймворків або кодування.
900+ розширень
Розширте XWiki за допомогою бібліотеки з понад 900 розширень спільноти, що охоплюють календарі, діаграми, керування завданнями та автентифікацію LDAP.
Рушій сценаріїв
Пишіть скрипти Velocity, Groovy або Python на сторінках вікі для створення динамічного контенту, інформаційних панелей та автоматизованих звітів.
Повнотекстовий пошук
Вбудований Solr індексує весь вміст сторінок та вкладення, надаючи відповідні результати навіть у великих базах знань миттєво.
Історія змін
Кожна зміна автоматично версіонується з повним переглядом відмінностей та відновленням одним кліком для відновлення будь-якої попередньої версії будь-якої сторінки.
Чому варто запускати XWiki у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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