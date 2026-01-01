XWiki — це корпоративна вікі-платформа з відкритим вихідним кодом, що виходить за рамки статичної документації. Її структурована модель сторінок організовує контент у ієрархічні простори та сторінки, тоді як вбудований механізм сценаріїв дозволяє командам створювати динамічні інформаційні панелі та власні інтранет-додатки безпосередньо на вікі-сторінках. Маючи понад 900 розширень та вбудований майстер «Додаток за лічені хвилини», команди можуть перетворити XWiki на індивідуальну базу знань, систему відстеження проблем або робочий простір проєкту, не починаючи з нуля.

Самостійне розміщення XWiki на власному VPS зберігає всю документацію, внутрішні процеси та корпоративні знання під прямим контролем — без плати за користувача, без прив'язки до постачальника та без виходу даних за межі інфраструктури. Цей шаблон поєднує XWiki з базою даних PostgreSQL для надійного сховища, готового до використання у виробничому середовищі.