Opengist — це самостійно розміщений pastebin, який зберігає кожен фрагмент як справжній репозиторій Git. На відміну від інструментів для вставки, що базуються на базах даних, кожен gist повністю клонований — користувачі можуть надсилати оновлення, переглядати повну історію комітів та співпрацювати за допомогою стандартних команд Git через HTTP або SSH. Чистий веб-інтерфейс забезпечує підсвічування синтаксису, повнотекстовий пошук та режими видимості (публічний, приватний та непублічний) для кожного фрагмента.

Розміщення Opengist на вашому VPS надає вам повне право власності на ваші фрагменти коду та вставки без обміну ними зі сторонніми сервісами. SQLite використовується за замовчуванням, без необхідності в додатковому контейнері бази даних. Перший користувач, який зареєструється, стає адміністратором з доступом до налаштувань всього екземпляра та керування користувачами.