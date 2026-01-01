Знижка до 68% на Opengist

Розгорніть Opengist в один клік.

Pastebin з самостійним розміщенням на базі Git для обміну фрагментами коду з підсвічуванням синтаксису та повною історією версій.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Opengist в один клік.

Виберіть тариф VPS для Opengist

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Opengist

Opengist — це самостійно розміщений pastebin, який зберігає кожен фрагмент як справжній репозиторій Git. На відміну від інструментів для вставки, що базуються на базах даних, кожен gist повністю клонований — користувачі можуть надсилати оновлення, переглядати повну історію комітів та співпрацювати за допомогою стандартних команд Git через HTTP або SSH. Чистий веб-інтерфейс забезпечує підсвічування синтаксису, повнотекстовий пошук та режими видимості (публічний, приватний та непублічний) для кожного фрагмента.

Розміщення Opengist на вашому VPS надає вам повне право власності на ваші фрагменти коду та вставки без обміну ними зі сторонніми сервісами. SQLite використовується за замовчуванням, без необхідності в додатковому контейнері бази даних. Перший користувач, який зареєструється, стає адміністратором з доступом до налаштувань всього екземпляра та керування користувачами.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Opengist

Сховище на базі Git

Кожен фрагмент зберігається як справжній репозиторій Git, забезпечуючи історію версій, відмінності та доступ для клонування через HTTP або SSH з коробки.

Підсвічування синтаксису

Підтримує сотні мов з автоматичним визначенням та ручним перевизначенням для точного підсвічування будь-якого фрагмента коду або файлу конфігурації.

Керування видимістю

Встановіть окремі гісти як публічні, приватні або незазначені, щоб точно контролювати, хто може знаходити та переглядати ваші фрагменти коду.

Повнотекстовий пошук

Шукайте серед усіх gist-ів за вмістом, іменем файлу або мовою, використовуючи вбудований індекс Bleve — зовнішній пошуковий рушій не потрібен.

Вхід OAuth

Увійдіть за допомогою GitHub, GitLab, Gitea або будь-якого OIDC-сумісного провайдера замість керування окремим локальним обліковим записом.

Вбудовувані фрагменти

Вбудуйте будь-який gist на зовнішніх сторінках за допомогою згенерованого тегу скрипту, який відображає живий, синтаксично виділений код вбудовано.

Чому варто запускати Opengist у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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