Розгорніть Opengist в один клік.
Pastebin з самостійним розміщенням на базі Git для обміну фрагментами коду з підсвічуванням синтаксису та повною історією версій.
Виберіть тариф VPS для Opengist
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Opengist
Opengist — це самостійно розміщений pastebin, який зберігає кожен фрагмент як справжній репозиторій Git. На відміну від інструментів для вставки, що базуються на базах даних, кожен gist повністю клонований — користувачі можуть надсилати оновлення, переглядати повну історію комітів та співпрацювати за допомогою стандартних команд Git через HTTP або SSH. Чистий веб-інтерфейс забезпечує підсвічування синтаксису, повнотекстовий пошук та режими видимості (публічний, приватний та непублічний) для кожного фрагмента.
Розміщення Opengist на вашому VPS надає вам повне право власності на ваші фрагменти коду та вставки без обміну ними зі сторонніми сервісами. SQLite використовується за замовчуванням, без необхідності в додатковому контейнері бази даних. Перший користувач, який зареєструється, стає адміністратором з доступом до налаштувань всього екземпляра та керування користувачами.
Ключові характеристики Opengist
Сховище на базі Git
Кожен фрагмент зберігається як справжній репозиторій Git, забезпечуючи історію версій, відмінності та доступ для клонування через HTTP або SSH з коробки.
Підсвічування синтаксису
Підтримує сотні мов з автоматичним визначенням та ручним перевизначенням для точного підсвічування будь-якого фрагмента коду або файлу конфігурації.
Керування видимістю
Встановіть окремі гісти як публічні, приватні або незазначені, щоб точно контролювати, хто може знаходити та переглядати ваші фрагменти коду.
Повнотекстовий пошук
Шукайте серед усіх gist-ів за вмістом, іменем файлу або мовою, використовуючи вбудований індекс Bleve — зовнішній пошуковий рушій не потрібен.
Вхід OAuth
Увійдіть за допомогою GitHub, GitLab, Gitea або будь-якого OIDC-сумісного провайдера замість керування окремим локальним обліковим записом.
Вбудовувані фрагменти
Вбудуйте будь-який gist на зовнішніх сторінках за допомогою згенерованого тегу скрипту, який відображає живий, синтаксично виділений код вбудовано.
Чому варто запускати Opengist у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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