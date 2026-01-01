Розгорніть GoatCounter в один клік.
Легка, з пріоритетом конфіденційності веб-аналітика, яка показує перегляди сторінок та статистику відвідувачів без відстеження персональних даних або використання файлів cookie.
Виберіть тариф VPS для GoatCounter
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GoatCounter
GoatCounter — це проста платформа веб-аналітики з відкритим вихідним кодом, розроблена для розробників, які прагнуть отримати значущі дані про перегляди сторінок без шкоди для конфіденційності, пов'язаної з відстежувальними файлами cookie або збором персональних даних. Вона підраховує перегляди сторінок, реферерів, браузери, країни та розміри екранів — і нічого більше. Не потребує банерів згоди.
На відміну від потужних аналітичних платформ, що потребують кількох сервісів, GoatCounter працює як єдиний контейнер із вбудованою базою даних SQLite. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає всі дані відвідувачів під вашим контролем, повністю ізольованими від сторонніх аналітичних мереж.
Ключові характеристики GoatCounter
Файли cookie не потрібні
Відстежує перегляди сторінок без файлів cookie або постійних ідентифікаторів, тому не потрібен банер згоди згідно з GDPR або PECR.
Легкий єдиний контейнер
Працює як єдиний бінарний файл Go з вбудованою базою даних SQLite — без окремого сервісу баз даних чи складної інфраструктури.
Відстеження реферерів і джерел
Показує, які сайти, пошукові системи та кампанії генерують трафік на ваші сторінки, не розкриваючи ідентифікаційні дані відвідувачів.
Опція загальнодоступної статистики
За бажанням зробіть панель аналітики загальнодоступною, щоб читачі могли бачити статистику сайту без облікового запису.
Скрипт відстеження та API
Вбудуйте невеликий фрагмент JavaScript або використовуйте REST API, щоб підраховувати перегляди сторінок з будь-якого сайту, SPA або бекенд-сервісу.
Чому варто запускати GoatCounter у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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