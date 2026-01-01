GoatCounter — це проста платформа веб-аналітики з відкритим вихідним кодом, розроблена для розробників, які прагнуть отримати значущі дані про перегляди сторінок без шкоди для конфіденційності, пов'язаної з відстежувальними файлами cookie або збором персональних даних. Вона підраховує перегляди сторінок, реферерів, браузери, країни та розміри екранів — і нічого більше. Не потребує банерів згоди.

На відміну від потужних аналітичних платформ, що потребують кількох сервісів, GoatCounter працює як єдиний контейнер із вбудованою базою даних SQLite. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає всі дані відвідувачів під вашим контролем, повністю ізольованими від сторонніх аналітичних мереж.