Знижка до 68% на FileGator

Встановіть FileGator в один клік.

Самостійно розміщений багатокористувацький файловий менеджер з дозволами на основі ролей, підтримкою архівів та попереднім переглядом медіа — база даних не потрібна.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть FileGator в один клік.

Виберіть тариф VPS для FileGator

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою FileGator

FileGator — це файловий менеджер з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, який надає чистий веб-інтерфейс для завантаження, скачування, організації та спільного доступу до файлів на сервері. Побудований на архітектурі плоских файлів без залежності від бази даних, він працює як єдина легка служба, з обліковими записами користувачів та дозволами, що зберігаються у простому файлі JSON. Рольовий доступ дозволяє створювати облікові записи адміністратора, користувача та гостя — кожен з налаштовуваними дозволами для читання, запису, завантаження, скачування, перейменування, видалення та архівування файлів.

Самостійне розміщення FileGator на вашому VPS зберігає всі файли на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без квот на зберігання, без абонентської плати та без доступу третіх сторін до ваших даних. Він працює з мінімальними ресурсами, що робить його простим для розгортання поряд з іншими службами без виділення окремого сервера для керування файлами.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики FileGator

Багатокористувацькі дозволи

Створюйте облікові записи адміністратора, користувача та гостя з незалежними дозволами для кожної операції — контролюючи, хто може окремо читати, завантажувати, скачувати, перейменовувати, видаляти та архівувати файли.

База даних не потрібна

Усі облікові записи користувачів та конфігурація зберігаються у звичайних JSON-файлах, що усуває потребу в базі даних і робить розгортання простим та портативним.

Управління архівами

Створюйте та розпаковуйте ZIP-архіви через браузер без SSH або інструментів командного рядка, що спрощує масове передавання файлів та резервне копіювання.

Посилання для загального доступу

Створіть загальнодоступні посилання для завантаження файлів або папок, щоб зовнішні одержувачі могли отримати доступ до певного вмісту без облікового запису на сервері.

Медіа попередній перегляд

Переглядайте зображення, відео, аудіо та текстові файли безпосередньо в браузері — не потрібно завантажувати, щоб підтвердити правильність файлу перед надсиланням.

Чому варто запускати FileGator у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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