Встановіть FileGator в один клік.
Самостійно розміщений багатокористувацький файловий менеджер з дозволами на основі ролей, підтримкою архівів та попереднім переглядом медіа — база даних не потрібна.
Виберіть тариф VPS для FileGator
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FileGator
FileGator — це файловий менеджер з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, який надає чистий веб-інтерфейс для завантаження, скачування, організації та спільного доступу до файлів на сервері. Побудований на архітектурі плоских файлів без залежності від бази даних, він працює як єдина легка служба, з обліковими записами користувачів та дозволами, що зберігаються у простому файлі JSON. Рольовий доступ дозволяє створювати облікові записи адміністратора, користувача та гостя — кожен з налаштовуваними дозволами для читання, запису, завантаження, скачування, перейменування, видалення та архівування файлів.
Самостійне розміщення FileGator на вашому VPS зберігає всі файли на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без квот на зберігання, без абонентської плати та без доступу третіх сторін до ваших даних. Він працює з мінімальними ресурсами, що робить його простим для розгортання поряд з іншими службами без виділення окремого сервера для керування файлами.
Ключові характеристики FileGator
Багатокористувацькі дозволи
Створюйте облікові записи адміністратора, користувача та гостя з незалежними дозволами для кожної операції — контролюючи, хто може окремо читати, завантажувати, скачувати, перейменовувати, видаляти та архівувати файли.
База даних не потрібна
Усі облікові записи користувачів та конфігурація зберігаються у звичайних JSON-файлах, що усуває потребу в базі даних і робить розгортання простим та портативним.
Управління архівами
Створюйте та розпаковуйте ZIP-архіви через браузер без SSH або інструментів командного рядка, що спрощує масове передавання файлів та резервне копіювання.
Посилання для загального доступу
Створіть загальнодоступні посилання для завантаження файлів або папок, щоб зовнішні одержувачі могли отримати доступ до певного вмісту без облікового запису на сервері.
Медіа попередній перегляд
Переглядайте зображення, відео, аудіо та текстові файли безпосередньо в браузері — не потрібно завантажувати, щоб підтвердити правильність файлу перед надсиланням.
Чому варто запускати FileGator у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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