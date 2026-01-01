FileGator — це файловий менеджер з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, який надає чистий веб-інтерфейс для завантаження, скачування, організації та спільного доступу до файлів на сервері. Побудований на архітектурі плоских файлів без залежності від бази даних, він працює як єдина легка служба, з обліковими записами користувачів та дозволами, що зберігаються у простому файлі JSON. Рольовий доступ дозволяє створювати облікові записи адміністратора, користувача та гостя — кожен з налаштовуваними дозволами для читання, запису, завантаження, скачування, перейменування, видалення та архівування файлів.

Самостійне розміщення FileGator на вашому VPS зберігає всі файли на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без квот на зберігання, без абонентської плати та без доступу третіх сторін до ваших даних. Він працює з мінімальними ресурсами, що робить його простим для розгортання поряд з іншими службами без виділення окремого сервера для керування файлами.