ByteStash — це вебзастосунок з самостійним розміщенням для зберігання, організації та обміну фрагментами коду в єдиній бібліотеці з можливістю пошуку. Він підтримує десятки мов програмування з повним підсвічуванням синтаксису, дозволяє фільтрувати за мовою або ключовим словом, закріплювати вибране для швидкого доступу та публічно ділитися фрагментами без необхідності облікових записів від одержувачів.

На відміну від хмарних інструментів для фрагментів, ByteStash працює повністю на вашій власній інфраструктурі з легкою базою даних SQLite — зовнішні сервіси не потрібні. Він постачається з повноцінним REST API з документацією Swagger та додатковою інтеграцією OpenID Connect, що робить його однаково придатним для розробників-одинаків та команд, які використовують централізоване управління ідентифікацією.