Розгорніть ByteStash в один клік.
Менеджер фрагментів коду, що розміщується самостійно, з підсвічуванням синтаксису, повнотекстовим пошуком та опціональним єдиним входом (SSO) для розробників та команд.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ByteStash
ByteStash — це вебзастосунок з самостійним розміщенням для зберігання, організації та обміну фрагментами коду в єдиній бібліотеці з можливістю пошуку. Він підтримує десятки мов програмування з повним підсвічуванням синтаксису, дозволяє фільтрувати за мовою або ключовим словом, закріплювати вибране для швидкого доступу та публічно ділитися фрагментами без необхідності облікових записів від одержувачів.
На відміну від хмарних інструментів для фрагментів, ByteStash працює повністю на вашій власній інфраструктурі з легкою базою даних SQLite — зовнішні сервіси не потрібні. Він постачається з повноцінним REST API з документацією Swagger та додатковою інтеграцією OpenID Connect, що робить його однаково придатним для розробників-одинаків та команд, які використовують централізоване управління ідентифікацією.
Ключові характеристики ByteStash
Підсвічування синтаксису
Підтримує десятки мов програмування, тому кожен фрагмент коду відображається з точним, читабельним підсвічуванням синтаксису.
Повнотекстовий пошук
Шукайте та фільтруйте всю бібліотеку фрагментів за мовою, ключовим словом або тегом, щоб знайти саме те, що вам потрібно, за лічені секунди.
Публічний доступ
Діліться окремими фрагментами або колекціями за допомогою публічних посилань — одержувачам не потрібен обліковий запис для їх перегляду.
Доступ до REST API
Повний CRUD API з вбудованою документацією Swagger дозволяє інтегрувати отримання фрагментів у скрипти, редактори або конвеєри CI.
Інтеграція SSO
Підключіть будь-якого постачальника OpenID Connect, щоб увімкнути єдиний вхід для команд, які вже використовують централізоване керування ідентифікацією.
Чому варто запускати ByteStash у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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