Convex — це реактивна платформа баз даних, що переосмислює архітектуру бекенду для сучасних застосунків. Вона поєднує документну базу даних з підписками на запити в реальному часі, ACID-транзакціями та бессерверними функціями, які виконуються безпосередньо поруч із вашими даними — все в єдиній інтегрованій платформі. Коли дані змінюються, кожен підписаний клієнт автоматично оновлюється без опитування або ручного керування WebSocket.

Самостійне розміщення Convex на вашому VPS надає вам виділені обчислювальні ресурси для стабільної продуктивності бази даних та повного суверенітету даних, що є критично важливим для застосунків, які обробляють дані користувачів, що підпадають під правила конфіденційності. Це розгортання включає бекенд Convex для зберігання даних та виконання функцій, а також панель керування для адміністрування вашої бази даних, моніторингу запитів та розгортання бессерверних функцій. Після першого запуску згенеруйте ключ адміністратора, виконавши команду: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh