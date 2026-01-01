Розгорнути Convex в один клік.
Відкрита реактивна база даних із запитами в реальному часі, ACID-транзакціями та serverless-функціями для сучасних застосунків.
Виберіть тариф VPS для Convex
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Convex
Convex — це реактивна платформа баз даних, що переосмислює архітектуру бекенду для сучасних застосунків. Вона поєднує документну базу даних з підписками на запити в реальному часі, ACID-транзакціями та бессерверними функціями, які виконуються безпосередньо поруч із вашими даними — все в єдиній інтегрованій платформі. Коли дані змінюються, кожен підписаний клієнт автоматично оновлюється без опитування або ручного керування WebSocket.
Самостійне розміщення Convex на вашому VPS надає вам виділені обчислювальні ресурси для стабільної продуктивності бази даних та повного суверенітету даних, що є критично важливим для застосунків, які обробляють дані користувачів, що підпадають під правила конфіденційності. Це розгортання включає бекенд Convex для зберігання даних та виконання функцій, а також панель керування для адміністрування вашої бази даних, моніторингу запитів та розгортання бессерверних функцій. Після першого запуску згенеруйте ключ адміністратора, виконавши команду: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Ключові характеристики Convex
Реактивні запити в реальному часі
Запити автоматично надсилають оновлення підключеним клієнтам щойно дані змінюються, без опитування чи ручного коду WebSocket.
ACID-транзакції
Кожен запис є повністю транзакційним, забезпечуючи узгодженість даних під час одночасних оновлень у багатокористувацьких застосунках.
Безсерверні функції
Напишіть бекенд-логіку у вигляді функцій TypeScript, які виконуються безпосередньо всередині рушія бази даних, розташовані поруч з вашими даними.
Вбудоване сховище файлів
Зберігати та надавати файли безпосередньо без налаштування окремої служби об'єктного сховища або інтеграції CDN.
Налагодження з відтворенням у часі
Перевіряйте стани історичних даних і відтворюйте минулі запити для діагностики помилок без їх відтворення у робочому середовищі.
Чому варто запускати Convex у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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