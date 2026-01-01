Розгорніть Gogs в один клік.
Безболісний самостійно розміщений Git-сервіс, написаний на Go — легкий, швидкий і простий у запуску на будь-якому сервері.
Виберіть тариф VPS для Gogs
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gogs
Gogs (Go Git Service) – це самостійний сервіс Git, створений для простоти та мінімального використання ресурсів. Написаний на Go, він забезпечує управління репозиторіями, відстеження проблем, підтримку вікі та організацію команд через чистий вебінтерфейс, і ефективно працює навіть на невеликих екземплярах VPS.
Самостійне розміщення Gogs зберігає ваш вихідний код на інфраструктурі, якою ви володієте, без плати за користувача та без залежності від зовнішніх хостинг-платформ. Це розгортання поєднує Gogs з PostgreSQL для надійного зберігання даних і включає перенаправлення портів SSH для стандартних робочих процесів Git push та pull.
Ключові характеристики Gogs
Хостинг репозиторіїв Git
Повне керування репозиторієм з переглядом гілок, історією комітів та робочими процесами запитів на злиття у простому веб-інтерфейсі.
Відстеження проблем
Вбудований трекер проблем з мітками, віхами та призначенням допомагає організувати роботу над проектом поряд з кодом.
SSH і HTTPS Git-доступ
Розробники виконують push та pull через SSH або HTTPS, використовуючи стандартні Git-клієнти, без будь-яких змін у робочому процесі.
Мінімальне використання ресурсів
Gogs працює на апаратному забезпеченні з низькими характеристиками, що робить його практичним вибором для розміщення Git для невеликих серверів та домашніх лабораторій.
Інтеграції вебхуків
Підтримка вебхуків запускає системи CI/CD та зовнішні сервіси при подіях push для автоматизованих конвеєрів збірки та розгортання.
Чому варто запускати Gogs у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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