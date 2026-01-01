Gogs (Go Git Service) – це самостійний сервіс Git, створений для простоти та мінімального використання ресурсів. Написаний на Go, він забезпечує управління репозиторіями, відстеження проблем, підтримку вікі та організацію команд через чистий вебінтерфейс, і ефективно працює навіть на невеликих екземплярах VPS.

Самостійне розміщення Gogs зберігає ваш вихідний код на інфраструктурі, якою ви володієте, без плати за користувача та без залежності від зовнішніх хостинг-платформ. Це розгортання поєднує Gogs з PostgreSQL для надійного зберігання даних і включає перенаправлення портів SSH для стандартних робочих процесів Git push та pull.