Розгорніть Typesense в один клік.
Швидкий пошуковий рушій з відкритим кодом, з толерантністю до помилок, фасетним пошуком та миттєвими результатами як альтернатива Elasticsearch та Algolia.
Виберіть тариф VPS для Typesense
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Typesense
Typesense — це сучасна пошукова система, зручна для розробників, створена для швидкості та простоти. Вона забезпечує результати пошуку за частки мілісекунди з вбудованою функцією виправлення помилок, розумним ранжуванням, фасетною фільтрацією та геопошуком — без операційної складності Elasticsearch.
Самостійне розміщення Typesense на VPS надає вам виділений пошуковий бекенд без плати за кожен запит та повний контроль над індексуванням, розробкою схеми та конфігурацією ранжування. Він розроблений як економічно ефективна альтернатива Algolia для розробників, які бажають отримати потужні пошукові можливості промислового рівня без сплати за SaaS-ціни при масштабуванні.
Ключові характеристики Typesense
Пошук, стійкий до одруківок
Автоматично виправляє орфографічні помилки у пошукових запитах, щоб користувачі завжди знаходили результати навіть з недосконалим введенням.
Миттєві результати
Індексація в пам'яті забезпечує відповіді на запити за частки мілісекунди для швидкого та чуйного пошуку.
Фасетна фільтрація
Дозвольте користувачам уточнювати результати за категорією, діапазоном цін, рейтингом або будь-яким власним полем завдяки вбудованій підтримці фасетів.
Геопошук
Шукайте та фільтруйте записи за географічною близькістю, використовуючи поля широти та довготи за допомогою радіусних запитів.
Простий API
Чистий REST API та офіційні клієнтські бібліотеки для JavaScript, Python, Ruby, Go та PHP спрощують інтеграцію.
Чому варто запускати Typesense у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.