Typesense — це сучасна пошукова система, зручна для розробників, створена для швидкості та простоти. Вона забезпечує результати пошуку за частки мілісекунди з вбудованою функцією виправлення помилок, розумним ранжуванням, фасетною фільтрацією та геопошуком — без операційної складності Elasticsearch.

Самостійне розміщення Typesense на VPS надає вам виділений пошуковий бекенд без плати за кожен запит та повний контроль над індексуванням, розробкою схеми та конфігурацією ранжування. Він розроблений як економічно ефективна альтернатива Algolia для розробників, які бажають отримати потужні пошукові можливості промислового рівня без сплати за SaaS-ціни при масштабуванні.