Знижка до 68% на Casdoor

Розгорніть Casdoor за допомогою встановлення в один клік.

Open-source платформа для керування ідентифікацією та доступом з OAuth 2.0, OIDC та SAML для централізованого єдиного входу.

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VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Розгорніть Casdoor за допомогою встановлення в один клік.

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Знижка 63%
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819  ₴
299  ₴ /міс.
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Оперативна пам'ять: 4 ГБ
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1 049  ₴
399  ₴ /міс.
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Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
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549  ₴ /міс.
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Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Casdoor

Casdoor – це платформа з відкритим кодом для керування ідентифікацією та доступом (IAM), яка діє як централізований сервер автентифікації для застосунків. Розроблена з вбудованою підтримкою OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML та LDAP, вона дозволяє будь-якому застосунку делегувати вхід користувачів єдиній довіреній службі — усуваючи системи входу для кожного застосунку окремо та надаючи користувачам єдиний набір облікових даних для всього вашого стеку.

Самостійне розміщення Casdoor зберігає облікові дані та дані сеансів користувачів повністю під контролем, без ціноутворення за кожного користувача та без прив'язки до постачальника. Вбудована багатофакторна автентифікація, інтеграції соціального входу та деталізовані дозволи через Casbin роблять її повноцінною платформою ідентифікації для команд будь-якого розміру.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Casdoor

Універсальні протоколи SSO

Підтримка OAuth 2.0, OpenID Connect та SAML дозволяє Casdoor виступати в ролі постачальника ідентифікації практично для будь-якої програми з коробки.

Багатофакторна автентифікація

Впроваджуйте TOTP, апаратні ключі WebAuthn, SMS-коди або Face ID для всіх підключених застосунків за допомогою політик MFA для кожного застосунку.

Провайдери соціального входу

Вбудовані конектори для GitHub, Google, Microsoft та десятків інших провайдерів дозволяють користувачам входити за допомогою наявних облікових записів.

Гранульований контроль доступу

Політики ACL, RBAC та ABAC на базі Casbin точно контролюють, які користувачі та ролі можуть отримати доступ до яких ресурсів у вашому стеку.

Підтримка багатьох організацій

Керуйте кількома ізольованими організаціями з окремими пулами користувачів, застосунками та політиками з єдиного екземпляра Casdoor.

Чому варто запускати Casdoor у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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