Розгорніть Casdoor за допомогою встановлення в один клік.
Open-source платформа для керування ідентифікацією та доступом з OAuth 2.0, OIDC та SAML для централізованого єдиного входу.
Виберіть тариф VPS для Casdoor
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Casdoor
Casdoor – це платформа з відкритим кодом для керування ідентифікацією та доступом (IAM), яка діє як централізований сервер автентифікації для застосунків. Розроблена з вбудованою підтримкою OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML та LDAP, вона дозволяє будь-якому застосунку делегувати вхід користувачів єдиній довіреній службі — усуваючи системи входу для кожного застосунку окремо та надаючи користувачам єдиний набір облікових даних для всього вашого стеку.
Самостійне розміщення Casdoor зберігає облікові дані та дані сеансів користувачів повністю під контролем, без ціноутворення за кожного користувача та без прив'язки до постачальника. Вбудована багатофакторна автентифікація, інтеграції соціального входу та деталізовані дозволи через Casbin роблять її повноцінною платформою ідентифікації для команд будь-якого розміру.
Ключові характеристики Casdoor
Універсальні протоколи SSO
Підтримка OAuth 2.0, OpenID Connect та SAML дозволяє Casdoor виступати в ролі постачальника ідентифікації практично для будь-якої програми з коробки.
Багатофакторна автентифікація
Впроваджуйте TOTP, апаратні ключі WebAuthn, SMS-коди або Face ID для всіх підключених застосунків за допомогою політик MFA для кожного застосунку.
Провайдери соціального входу
Вбудовані конектори для GitHub, Google, Microsoft та десятків інших провайдерів дозволяють користувачам входити за допомогою наявних облікових записів.
Гранульований контроль доступу
Політики ACL, RBAC та ABAC на базі Casbin точно контролюють, які користувачі та ролі можуть отримати доступ до яких ресурсів у вашому стеку.
Підтримка багатьох організацій
Керуйте кількома ізольованими організаціями з окремими пулами користувачів, застосунками та політиками з єдиного екземпляра Casdoor.
Чому варто запускати Casdoor у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.