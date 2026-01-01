Casdoor – це платформа з відкритим кодом для керування ідентифікацією та доступом (IAM), яка діє як централізований сервер автентифікації для застосунків. Розроблена з вбудованою підтримкою OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML та LDAP, вона дозволяє будь-якому застосунку делегувати вхід користувачів єдиній довіреній службі — усуваючи системи входу для кожного застосунку окремо та надаючи користувачам єдиний набір облікових даних для всього вашого стеку.

Самостійне розміщення Casdoor зберігає облікові дані та дані сеансів користувачів повністю під контролем, без ціноутворення за кожного користувача та без прив'язки до постачальника. Вбудована багатофакторна автентифікація, інтеграції соціального входу та деталізовані дозволи через Casbin роблять її повноцінною платформою ідентифікації для команд будь-якого розміру.