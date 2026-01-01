Bytebase — це платформа DevOps з відкритим вихідним кодом для баз даних, яка впроваджує дисципліну розробки програмного забезпечення в управління змінами баз даних. У той час як більшість команд покладаються на спеціальні SQL-скрипти або неформальні погодження адміністраторів баз даних, Bytebase пропонує структуровані робочі процеси перевірки, конвеєри розгортання в кількох середовищах та понад 200 вбудованих правил перевірки SQL, які відображають процес розгортання коду застосунків.

Він підтримує понад 20 систем баз даних — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake та інші — з єдиного веб-інтерфейсу. Самостійне розміщення зберігає облікові дані бази даних та історію змін повністю в межах вашої власної інфраструктури, при цьому жодна стороння служба ніколи не отримує доступу до ваших схем або даних.