Розгорніть Bytebase в один клік.
Платформа DevOps для баз даних з відкритим кодом для перегляду, затвердження та безпечного розгортання змін схеми в різних середовищах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bytebase
Bytebase — це платформа DevOps з відкритим вихідним кодом для баз даних, яка впроваджує дисципліну розробки програмного забезпечення в управління змінами баз даних. У той час як більшість команд покладаються на спеціальні SQL-скрипти або неформальні погодження адміністраторів баз даних, Bytebase пропонує структуровані робочі процеси перевірки, конвеєри розгортання в кількох середовищах та понад 200 вбудованих правил перевірки SQL, які відображають процес розгортання коду застосунків.
Він підтримує понад 20 систем баз даних — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake та інші — з єдиного веб-інтерфейсу. Самостійне розміщення зберігає облікові дані бази даних та історію змін повністю в межах вашої власної інфраструктури, при цьому жодна стороння служба ніколи не отримує доступу до ваших схем або даних.
Ключові характеристики Bytebase
Робочі процеси змін бази даних
Направляйте кожну міграцію схеми через настроювані етапи перевірки та затвердження, перш ніж вона досягне будь-якого середовища бази даних.
Вбудована перевірка SQL
Понад 200 правил автоматично виявляють антишаблони, відсутні індекси та деструктивні операції, перш ніж зміну буде схвалено.
Інтеграція GitOps
Підключіть Bytebase до вашого Git-репозиторію, щоб міграції баз даних слідували тому ж процесу pull-request, що й код застосунку.
Багатосередовищні розгортання
Визначте впорядковані пайплайни для розробки, тестування та продакшну з обов'язковими шлюзами затвердження на кожному етапі.
Аудит і відповідність
Кожна міграція та затвердження записується у журналі, захищеному від підробки, з відмітками часу та атрибуцією користувача, що підтримує SOC 2 та подібні фреймворки.
Чому варто запускати Bytebase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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