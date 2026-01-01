Розгорніть Shlink в один клік.
Сервіс скорочення URL-адрес з власним хостингом, що пропонує брендовані короткі посилання, аналітику кліків, QR-коди та повноцінний REST API.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Shlink
Shlink — це потужний сервіс скорочення URL-адрес з відкритим вихідним кодом, який надає вам повний контроль над інфраструктурою ваших посилань. На відміну від комерційних сервісів, які нав'язують брендування, тарифні плани або вимоги до обміну даними, Shlink дозволяє створювати брендовані короткі посилання на власному домені без залежності від третіх сторін.
Самостійний хостинг Shlink на вашому VPS означає, що ваші дані про кліки, аналітика та конфігурації посилань залишаються повністю під вашим контролем. Маючи понад 4600 зірок на GitHub, Shlink є перевіреним, активно підтримуваним проєктом, якому довіряють компанії, творці контенту та розробники, які потребують надійного скорочення URL-адрес без прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Shlink
Брендовані короткі посилання
Створюйте короткі посилання на власному домені, зберігаючи послідовність бренду у всьому спільному контенті.
Аналітика кліків
Відстежуйте детальну статистику кліків, включно з географічним розташуванням, типом пристрою та даними реферера, для кожного короткого посилання.
Генерація QR-коду
Автоматично генеруйте QR-коди для будь-якого короткого посилання, готових для друкованих матеріалів, презентацій та офлайн-кампаній.
Доступ до REST API
Програмно створюйте та керуйте посиланнями за допомогою повноцінного REST API, що забезпечує інтеграцію з вашими наявними інструментами та робочими процесами.
Термін дії посилання та безпека
Встановлюйте терміни дії та захищайте паролем конфіденційні посилання, щоб контролювати доступ та забезпечувати обмін з обмеженням у часі.
Чому варто запускати Shlink у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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