Shlink — це потужний сервіс скорочення URL-адрес з відкритим вихідним кодом, який надає вам повний контроль над інфраструктурою ваших посилань. На відміну від комерційних сервісів, які нав'язують брендування, тарифні плани або вимоги до обміну даними, Shlink дозволяє створювати брендовані короткі посилання на власному домені без залежності від третіх сторін.

Самостійний хостинг Shlink на вашому VPS означає, що ваші дані про кліки, аналітика та конфігурації посилань залишаються повністю під вашим контролем. Маючи понад 4600 зірок на GitHub, Shlink є перевіреним, активно підтримуваним проєктом, якому довіряють компанії, творці контенту та розробники, які потребують надійного скорочення URL-адрес без прив'язки до постачальника.