Розгорніть Coder в один клік
Платформа з відкритим вихідним кодом для розгортання самостійно розміщених хмарних середовищ розробки з шаблонів Terraform на вашій власній інфраструктурі.
Виберіть тариф VPS для Coder
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Coder
Coder — це провідна платформа з відкритим кодом для самостійно розміщених хмарних середовищ розробки, яку використовують інженерні організації для стандартизації, захисту та масштабування своєї інфраструктури розробників. Команди платформи визначають робочі простори як шаблони Terraform — вказуючи IDE, залежності, розподіл ресурсів та мережевий доступ — а розробники запускають послідовні, готові до кодування середовища за лічені хвилини, замість того, щоб витрачати дні на локальне налаштування.
Самостійне розміщення Coder на вашому VPS означає, що вихідний код та облікові дані ніколи не залишають вашу інфраструктуру, відповідаючи суворим вимогам безпеки та відповідності. Інтеграція сокета Docker дозволяє Coder надавати робочі простори на основі контейнерів безпосередньо на хості, надаючи кожному розробнику ізольовані середовища, підтримувані обчислювальними потужностями вашого VPS, тоді як ви зберігаєте централізований контроль над ресурсами, журналами аудиту та політиками доступу.
Ключові характеристики Coder
Шаблони робочих просторів Terraform
Визначайте відтворювані середовища розробки як код та надавайте послідовні робочі простори для кожного розробника одним клацанням.
Підтримується будь-яке IDE
Розробники підключаються за допомогою VS Code, JetBrains або браузерних редакторів через SSH, не змінюючи свій звичний робочий процес.
Автозапуск і автозупинка
Робочі простори запускаються автоматично при доступі та зупиняються за розкладом, зменшуючи споживання незадіяних ресурсів та витрати на інфраструктуру.
SSO та журналювання аудиту
Інтегруйтеся з OIDC, GitHub або корпоративними постачальниками ідентифікації та ведіть повні журнали аудиту для безпеки та відповідності вимогам.
Квоти ресурсів
Встановіть ліміти ЦП та пам'яті для кожного користувача, щоб неконтрольовані робочі простори не споживали всі доступні ресурси VPS.
Чому варто запускати Coder у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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