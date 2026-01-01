Встановіть CodiMD в один клік.
Markdown-редактор для спільної роботи в реальному часі, який дозволяє командам разом писати документацію, нотатки зустрічей та презентації.
Виберіть тариф VPS для CodiMD
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CodiMD
CodiMD – це спільний Markdown-редактор у реальному часі з відкритим кодом, який можна розмістити самостійно, створений на основі HackMD. Він дозволяє кільком членам команди одночасно редагувати один і той самий документ з миттєвою синхронізацією, що робить його ідеальним для технічної документації, нотаток спринтів, записів архітектурних рішень та спільного написання будь-якого типу. Редактор з розділеним екраном відображає Markdown у реальному часі, тому автори завжди бачать, як саме виглядатиме їхній вміст.
Самостійне розміщення CodiMD означає, що ваші нотатки та документи ніколи не проходять через сторонні сервери, що важливо для організацій, які працюють з внутрішніми стратегіями, інформацією про клієнтів або технічними специфікаціями. Усі дані залишаються у вашій базі даних PostgreSQL, що підтримується VPS, і ви контролюєте, хто може реєструватися та отримувати доступ до платформи. Це розгортання поєднує сервер CodiMD з PostgreSQL для надійного зберігання документів та даних користувачів.
Ключові характеристики CodiMD
Співпраця в реальному часі
Кілька авторів редагують один і той самий документ одночасно з синхронізацією в реальному часі та індивідуальними індикаторами курсору.
Багате відображення Markdown
Відображати діаграми, UML-діаграми, математичні формули, блоки коду з підсвічуванням синтаксису та вбудовані медіа з розмітки Markdown.
Режим презентації
Перетворіть будь-який документ Markdown на слайд-колоду для презентацій, не виходячи з редактора.
Історія версій
Переглядайте та відновлюйте попередні версії будь-якого документа, щоб жодна спільна правка ніколи не була втрачена назавжди.
Різні формати експорту
Експортуйте документи у PDF, HTML або необроблений Markdown, щоб ділитися вмістом за межами платформи за потреби.
Чому варто запускати CodiMD у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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