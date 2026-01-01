CodiMD – це спільний Markdown-редактор у реальному часі з відкритим кодом, який можна розмістити самостійно, створений на основі HackMD. Він дозволяє кільком членам команди одночасно редагувати один і той самий документ з миттєвою синхронізацією, що робить його ідеальним для технічної документації, нотаток спринтів, записів архітектурних рішень та спільного написання будь-якого типу. Редактор з розділеним екраном відображає Markdown у реальному часі, тому автори завжди бачать, як саме виглядатиме їхній вміст.

Самостійне розміщення CodiMD означає, що ваші нотатки та документи ніколи не проходять через сторонні сервери, що важливо для організацій, які працюють з внутрішніми стратегіями, інформацією про клієнтів або технічними специфікаціями. Усі дані залишаються у вашій базі даних PostgreSQL, що підтримується VPS, і ви контролюєте, хто може реєструватися та отримувати доступ до платформи. Це розгортання поєднує сервер CodiMD з PostgreSQL для надійного зберігання документів та даних користувачів.