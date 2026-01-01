Drupal — це зріла система управління контентом корпоративного рівня, якій довіряють уряди, університети, медіакомпанії та організації зі списку Fortune 500 по всьому світу. Її модульна архітектура та розгалужена екосистема з понад 50 000 модулів, розроблених спільнотою, дозволяють командам створювати що завгодно — від простого редакційного сайту до складної багатосайтової цифрової платформи, не написавши жодного рядка власного коду.

Можливості headless CMS Drupal, надійний рівень API та деталізована система дозволів роблять її ідеальним рішенням для організацій, яким потрібно керувати контентом через кілька каналів — веб, мобільні пристрої та інші — зберігаючи при цьому суворі редакційні робочі процеси та вимоги відповідності. Це розгортання поєднує Drupal із серверною частиною PostgreSQL для забезпечення надійності та продуктивності промислового рівня.