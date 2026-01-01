Розгорніть Drupal в один клік.
Відкрита CMS корпоративного рівня, що забезпечує роботу мільйонів вебсайтів по всьому світу, від особистих блогів до масштабних урядових порталів.
Виберіть тариф VPS для Drupal
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Drupal
Drupal — це зріла система управління контентом корпоративного рівня, якій довіряють уряди, університети, медіакомпанії та організації зі списку Fortune 500 по всьому світу. Її модульна архітектура та розгалужена екосистема з понад 50 000 модулів, розроблених спільнотою, дозволяють командам створювати що завгодно — від простого редакційного сайту до складної багатосайтової цифрової платформи, не написавши жодного рядка власного коду.
Можливості headless CMS Drupal, надійний рівень API та деталізована система дозволів роблять її ідеальним рішенням для організацій, яким потрібно керувати контентом через кілька каналів — веб, мобільні пристрої та інші — зберігаючи при цьому суворі редакційні робочі процеси та вимоги відповідності. Це розгортання поєднує Drupal із серверною частиною PostgreSQL для забезпечення надійності та продуктивності промислового рівня.
Ключові характеристики Drupal
Гнучке моделювання вмісту
Визначайте власні типи контенту та поля, щоб точно відповідати редакційному процесу, не обмежуючись фіксованою структурою даних.
Безголова CMS та REST API
Надайте доступ до контенту через інтерфейс RESTful або JSON:API, щоб команди фронтенду могли створювати користувацькі інтерфейси в будь-якому фреймворку.
Деталізовані ролі та дозволи
Контролюйте точно, що саме кожна роль користувача може створювати, редагувати, публікувати або видаляти по всій ієрархії сайту.
Багатомовна підтримка
Вбудований переклад та управління мовами дозволяє публікувати контент десятками мов з однієї інсталяції.
Величезна екосистема модулів
Понад 50 000 розроблених модулів розширюють Drupal функціями електронної комерції, SEO, керування медіа та інтеграціями зі сторонніми сервісами.
Чому варто запускати Drupal у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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