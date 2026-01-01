Collabora Online — це самостійно розміщений онлайн-офісний пакет на базі технології LibreOffice, який повністю працює в браузері. Команди відкривають документи Word, Excel та PowerPoint безпосередньо з програми для зберігання файлів, як-от Nextcloud, Seafile або Pydio Cells, і спільно редагують їх у реальному часі за допомогою живих курсорів, коментарів, відстеження змін та миттєвого попереднього перегляду — без настільного клієнта, Microsoft 365 чи Google Workspace.

Самостійне розміщення Collabora на власному VPS зберігає кожен документ, електронну таблицю та презентацію на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Поєднайте його з однією з програм для зберігання файлів у цьому каталозі, щоб надати вашій команді повну локальну заміну хмарним офісним пакетам, з повною сумісністю форматів файлів і без плати за користувача.