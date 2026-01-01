Знижка до 68% на Collabora Online

Розгорніть Collabora Online в один клік.

Онлайн-офісний пакет із самостійним розміщенням на базі LibreOffice, що дозволяє командам спільно редагувати документи, електронні таблиці та презентації у браузері.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Collabora Online в один клік.

Виберіть тариф VPS для Collabora Online

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Collabora Online

Collabora Online — це самостійно розміщений онлайн-офісний пакет на базі технології LibreOffice, який повністю працює в браузері. Команди відкривають документи Word, Excel та PowerPoint безпосередньо з програми для зберігання файлів, як-от Nextcloud, Seafile або Pydio Cells, і спільно редагують їх у реальному часі за допомогою живих курсорів, коментарів, відстеження змін та миттєвого попереднього перегляду — без настільного клієнта, Microsoft 365 чи Google Workspace.

Самостійне розміщення Collabora на власному VPS зберігає кожен документ, електронну таблицю та презентацію на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Поєднайте його з однією з програм для зберігання файлів у цьому каталозі, щоб надати вашій команді повну локальну заміну хмарним офісним пакетам, з повною сумісністю форматів файлів і без плати за користувача.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Collabora Online

Співпраця в реальному часі

Кілька користувачів редагують один і той самий файл Word, Excel або PowerPoint одночасно з живими курсорами, коментарями та миттєвою синхронізацією змін.

Сумісність з Microsoft Office

Відкривайте та зберігайте файли .docx, .xlsx та .pptx без втрати при конвертації завдяки власному рендерингу форматів OOXML у LibreOffice.

Інтегрується з файловим сховищем

Підключається до Nextcloud, Seafile, Pydio Cells та інших файлових серверів, що підтримують WOPI, без будь-яких змін у коді головного застосунку.

Відстеження змін та коментарів

Переглядайте документи у режимі відстеження змін, вбудованими коментарями, пропозиціями та історією версій, знайомими з настільних офісних пакетів.

Оптимізована під мобільні та планшети

Оптимізований для сенсорного керування інтерфейс редактора працює на телефонах, планшетах і Chromebook, тому редагувати можна з будь-якого пристрою.

Чому варто запускати Collabora Online у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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