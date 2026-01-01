Розгорніть Collabora Online в один клік.
Онлайн-офісний пакет із самостійним розміщенням на базі LibreOffice, що дозволяє командам спільно редагувати документи, електронні таблиці та презентації у браузері.
Виберіть тариф VPS для Collabora Online
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Collabora Online
Collabora Online — це самостійно розміщений онлайн-офісний пакет на базі технології LibreOffice, який повністю працює в браузері. Команди відкривають документи Word, Excel та PowerPoint безпосередньо з програми для зберігання файлів, як-от Nextcloud, Seafile або Pydio Cells, і спільно редагують їх у реальному часі за допомогою живих курсорів, коментарів, відстеження змін та миттєвого попереднього перегляду — без настільного клієнта, Microsoft 365 чи Google Workspace.
Самостійне розміщення Collabora на власному VPS зберігає кожен документ, електронну таблицю та презентацію на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Поєднайте його з однією з програм для зберігання файлів у цьому каталозі, щоб надати вашій команді повну локальну заміну хмарним офісним пакетам, з повною сумісністю форматів файлів і без плати за користувача.
Ключові характеристики Collabora Online
Співпраця в реальному часі
Кілька користувачів редагують один і той самий файл Word, Excel або PowerPoint одночасно з живими курсорами, коментарями та миттєвою синхронізацією змін.
Сумісність з Microsoft Office
Відкривайте та зберігайте файли .docx, .xlsx та .pptx без втрати при конвертації завдяки власному рендерингу форматів OOXML у LibreOffice.
Інтегрується з файловим сховищем
Підключається до Nextcloud, Seafile, Pydio Cells та інших файлових серверів, що підтримують WOPI, без будь-яких змін у коді головного застосунку.
Відстеження змін та коментарів
Переглядайте документи у режимі відстеження змін, вбудованими коментарями, пропозиціями та історією версій, знайомими з настільних офісних пакетів.
Оптимізована під мобільні та планшети
Оптимізований для сенсорного керування інтерфейс редактора працює на телефонах, планшетах і Chromebook, тому редагувати можна з будь-якого пристрою.
Чому варто запускати Collabora Online у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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