Розгорніть Node-RED в один клік.
Low-code візуальний інструмент програмування для об'єднання IoT-пристроїв, API та онлайн-сервісів.
Виберіть тариф VPS для Node-RED
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Node-RED
Node-RED – це візуальний інструмент програмування на основі потоків, побудований на Node.js, який дозволяє об'єднувати апаратне забезпечення, API та онлайн-сервіси за допомогою браузерного редактора з функцією перетягування. Спочатку розроблений IBM, а тепер підтримуваний OpenJS Foundation, він спрощує створення робочих процесів автоматизації без написання складного коду — підключайте вузли на полотні та розгортайте за лічені секунди.
Самостійний хостинг Node-RED на власному VPS дає вам повний контроль над вашими потоками та конфіденційними даними, які вони обробляють, без обмежень використання, регулювання швидкості та залежності від хмарної платформи. Незалежно від того, чи автоматизуєте ви датчики IoT, інтегруєте бізнес-сервіси або оркеструєте конвеєри API, Node-RED забезпечує гнучке, розширюване середовище виконання, яке працює там, де вам це потрібно.
Ключові характеристики Node-RED
Візуальний редактор потоків
Веб-редактор із функцією перетягування дозволяє створювати та розгортати складні інтеграції без написання коду, роблячи автоматизацію доступною для всіх.
Понад 4000 вузлів спільноти
Встановлюйте вузли для MQTT, HTTP, баз даних, хмарних API та сотень інших сервісів безпосередньо з вбудованого менеджера палітри.
Нативний IoT та MQTT
Першокласна підтримка MQTT, Modbus та інших протоколів IoT робить Node-RED стандартною платформою для розумного будинку та промислової автоматизації.
Вузли функцій JavaScript
Пишіть власний JavaScript у потоках для обробки складних перетворень даних та бізнес-логіки, не виходячи з візуального редактора.
Спільний доступ до потоків та бібліотека
Експортуйте потоки як JSON та імпортуйте готові потоки з бібліотеки спільноти Node-RED, щоб миттєво розпочати роботу зі стандартними інтеграціями.
Чому варто запускати Node-RED у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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