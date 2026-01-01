Node-RED – це візуальний інструмент програмування на основі потоків, побудований на Node.js, який дозволяє об'єднувати апаратне забезпечення, API та онлайн-сервіси за допомогою браузерного редактора з функцією перетягування. Спочатку розроблений IBM, а тепер підтримуваний OpenJS Foundation, він спрощує створення робочих процесів автоматизації без написання складного коду — підключайте вузли на полотні та розгортайте за лічені секунди.

Самостійний хостинг Node-RED на власному VPS дає вам повний контроль над вашими потоками та конфіденційними даними, які вони обробляють, без обмежень використання, регулювання швидкості та залежності від хмарної платформи. Незалежно від того, чи автоматизуєте ви датчики IoT, інтегруєте бізнес-сервіси або оркеструєте конвеєри API, Node-RED забезпечує гнучке, розширюване середовище виконання, яке працює там, де вам це потрібно.