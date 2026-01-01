Maloja — це музичний скробблер з відкритим вихідним кодом, який розміщується самостійно — уявіть собі особистий Last.fm — що записує кожен відтворений вами трек і перетворює історію на діаграми, рейтинги найкращих виконавців, графіки часових імпульсів та щорічні підсумки. Він приймає скроббли від клієнтів, які вже підтримують API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, мульти-скробблерів, а також прямі інтеграції API від таких плеєрів, як Plex, Jellyfin та Navidrome.

Самостійне розміщення Maloja на власному VPS зберігає приватний, постійний запис ваших даних про прослуховування замість того, щоб залишати їх на сторонній платформі, яка може закритися, змінити ціни або спосіб доступу до даних. У поєднанні зі збагаченням метаданих від Last.fm, Spotify, MusicBrainz та TheAudioDB ви отримуєте багатофункціональну особисту музичну панель, яка переживе зміну постачальників.