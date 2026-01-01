Розгортання Maloja в один клік.
База даних музичних скроблів з самостійним розміщенням, яка перетворює вашу історію прослуховувань на персональні чарти, статистику та профілі в стилі Last.fm.
Виберіть тариф VPS для Maloja
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Maloja
Maloja — це музичний скробблер з відкритим вихідним кодом, який розміщується самостійно — уявіть собі особистий Last.fm — що записує кожен відтворений вами трек і перетворює історію на діаграми, рейтинги найкращих виконавців, графіки часових імпульсів та щорічні підсумки. Він приймає скроббли від клієнтів, які вже підтримують API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, мульти-скробблерів, а також прямі інтеграції API від таких плеєрів, як Plex, Jellyfin та Navidrome.
Самостійне розміщення Maloja на власному VPS зберігає приватний, постійний запис ваших даних про прослуховування замість того, щоб залишати їх на сторонній платформі, яка може закритися, змінити ціни або спосіб доступу до даних. У поєднанні зі збагаченням метаданих від Last.fm, Spotify, MusicBrainz та TheAudioDB ви отримуєте багатофункціональну особисту музичну панель, яка переживе зміну постачальників.
Ключові характеристики Maloja
Особисті чарти прослуховувань
Переглядайте найкращих виконавців, альбоми та треки за налаштовуваними діапазонами часу з рейтингами, лініями трендів та порівняннями за періодами.
Last.fm-сумісний API
Приймайте скроббли від будь-якого клієнта, що використовує API Last.fm — телефонів, настільних плеєрів, скриптів — без написання власних адаптерів.
Інтеграції плеєра
Отримуйте скроббли напряму з Plex, Jellyfin, Navidrome, мульти-скробблерів, mpdscribble та інших мостів, розроблених спільнотою.
Імпульсні часові графіки
Візуалізуйте, як часто ви слухаєте конкретних виконавців, альбомів чи треків протягом тижнів, місяців і років, щоб виявити повторні відкриття та інтенсивні прослуховування.
Збагачення метаданих
Отримуйте зображення виконавців та обкладинки альбомів з Last.fm, Spotify, MusicBrainz та TheAudioDB, щоб ваша панель інструментів виглядала бездоганно одразу після встановлення.
Last.fm проксі-скроблінг
За бажанням пересилайте вхідні скроббли на Last.fm, щоб існуючий публічний профіль оновлювався, а ви могли створювати приватний архів.
Чому варто запускати Maloja у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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