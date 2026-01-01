Filestash — це платформа для керування файлами з відкритим вихідним кодом, незалежна від сховища, яка надає вам чистий інтерфейс браузера для доступу до файлів через понад 20 протоколів — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox та інші. Замість підтримки окремих клієнтів для кожної системи зберігання, Filestash об'єднує їх під єдиним інтуїтивно зрозумілим веб-інтерфейсом.

Розміщення Filestash на власному VPS дозволяє повністю контролювати облікові дані сховища та передачу файлів, без абонентської плати та сторонніх залежностей. Підключайтеся до будь-якого сховища, яке ви вже використовуєте, налаштовуйте автентифікацію та діліться доступом зі своєю командою.