Розгорнути Filestash в один клік.
Веб-файловий менеджер з власним хостингом, що надає доступ через браузер до FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git та понад 20 сховищ даних.
Виберіть тариф VPS для Filestash
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Filestash
Filestash — це платформа для керування файлами з відкритим вихідним кодом, незалежна від сховища, яка надає вам чистий інтерфейс браузера для доступу до файлів через понад 20 протоколів — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox та інші. Замість підтримки окремих клієнтів для кожної системи зберігання, Filestash об'єднує їх під єдиним інтуїтивно зрозумілим веб-інтерфейсом.
Розміщення Filestash на власному VPS дозволяє повністю контролювати облікові дані сховища та передачу файлів, без абонентської плати та сторонніх залежностей. Підключайтеся до будь-якого сховища, яке ви вже використовуєте, налаштовуйте автентифікацію та діліться доступом зі своєю командою.
Ключові характеристики Filestash
20+ бекендів сховища
Підключайтеся до FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox та іншого з єдиного уніфікованого інтерфейсу без перемикання клієнтів.
Протоколи множинного доступу
Отримуйте доступ до своїх файлів через веб-інтерфейс, шлюз SFTP, WebDAV або S3-сумісний API — дозволяючи Filestash працювати з вашими наявними інструментами та робочими процесами.
Редагування документів у браузері
Редагуйте офісні документи безпосередньо в браузері з опціональною інтеграцією Collabora Online — не потрібні настільні програми чи завантаження файлів.
Архітектура плагінів
Розширте Filestash плагінами для спеціалізованих переглядачів файлів, бекендів автентифікації, конекторів сховищ та автоматизації робочих процесів.
Пошук на основі ШІ
Розумний пошук та інтелектуальні папки допомагають швидко знаходити файли у всіх підключених сховищах.
Чому варто запускати Filestash у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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