Розгорніть Phoenix в один клік.
Платформа спостереження ШІ з відкритим кодом для відстеження, оцінки та моніторингу застосунків LLM та агентів ШІ у виробничому середовищі.
Виберіть тариф VPS для Phoenix
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Phoenix
Phoenix — це платформа спостережуваності ШІ з відкритим вихідним кодом, створена Arize AI для команд, які розробляють застосунки з великими мовними моделями, агентами та конвеєрами пошуку. Вона фіксує кожен слід, створений вашим застосунком за допомогою стандартної інструментації OpenTelemetry, відображаючи затримку, використання токенів та якість відповідей, щоб інженери могли виявляти регресії до того, як вони досягнуть клієнтів. Завдяки готовим інтеграціям для LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic та більшості інших фреймворків ШІ, Phoenix легко інтегрується в існуючі конвеєри без переписування коду.
Самостійне розміщення Phoenix на власному VPS зберігає підказки, вихідні дані моделі та контекст пошуку на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Немає плати за кожен слід або обмежень щодо розташування даних — зберігайте стільки телеметрії, скільки дозволяє ваш диск.
Ключові характеристики Phoenix
Трасування OpenTelemetry
Фіксуйте повне дерево виконання кожного виклику LLM, виклику інструменту та кроку отримання даних за допомогою стандартного протоколу OTLP.
Система оцінювання
Запускайте оцінювачі на основі LLM-судді та коду на наборах даних, щоб оцінити якість відповідей та виявити регресії перед розгортанням.
Майданчик для промптів
Ітеруйте підказки паралельно між моделями та параметрами, не торкаючись коду програми та без повторного розгортання.
Інтеграції фреймворків
Вбудоване інструментування для LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock та Vertex AI.
Експерименти з наборами даних
Створюйте набори даних з виробничих трасувань і відтворюйте їх на нових версіях підказок або моделей для порівняння результатів.
Аналіз вбудов
Перевіряйте якість вибірки за допомогою візуалізацій вбудовувань, які виявляють дрейф, кластери та результати з низькою релевантністю.
Чому варто запускати Phoenix у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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