Phoenix — це платформа спостережуваності ШІ з відкритим вихідним кодом, створена Arize AI для команд, які розробляють застосунки з великими мовними моделями, агентами та конвеєрами пошуку. Вона фіксує кожен слід, створений вашим застосунком за допомогою стандартної інструментації OpenTelemetry, відображаючи затримку, використання токенів та якість відповідей, щоб інженери могли виявляти регресії до того, як вони досягнуть клієнтів. Завдяки готовим інтеграціям для LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic та більшості інших фреймворків ШІ, Phoenix легко інтегрується в існуючі конвеєри без переписування коду.

Самостійне розміщення Phoenix на власному VPS зберігає підказки, вихідні дані моделі та контекст пошуку на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Немає плати за кожен слід або обмежень щодо розташування даних — зберігайте стільки телеметрії, скільки дозволяє ваш диск.