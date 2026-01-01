Розгортання Chroma: встановлення в один клік.
Векторна база даних з відкритим вихідним кодом для ШІ-застосунків, семантичного пошуку та конвеєрів Retrieval-Augmented Generation.
Виберіть тариф VPS для Chroma
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Chroma
Chroma – це база даних з відкритим кодом для зберігання ембедингів, створена спеціально для ШІ-застосунків, яким потрібно зберігати, індексувати та запитувати багатовимірні векторні ембединги. Вона інтегрується нативно з LangChain, LlamaIndex та OpenAI SDK, що робить її найшвидшим способом додати можливості семантичного пошуку та генерації з доповненням пошуком (RAG) до будь-якого застосунку без створення власної векторної інфраструктури.
Самостійне розміщення Chroma на вашому VPS зберігає ваші ембединги, дані документів та шаблони запитів під вашим контролем, без оплати за запит та з гнучкістю налаштування ресурсів у міру масштабування вашої колекції.
Ключові характеристики Chroma
RAG Pipeline готовий
Розроблено як пошуковий шар для застосунків LLM, щоб ви могли обґрунтовувати відповіді моделі у своїх документах з мінімальними зусиллями з інтеграції.
Фреймворк Інтеграції
Вбудована підтримка LangChain, LlamaIndex та OpenAI SDK означає, що ваш наявний код ШІ підключається до Chroma лише кількома рядками конфігурації.
Фільтрація метаданих
Поєднайте пошук векторної схожості зі структурованими фільтрами метаданих, щоб звузити результати за датою, категорією або будь-яким власним атрибутом без подальшої обробки.
Множинні метрики відстані
Виберіть косинусну подібність, відстань L2 або внутрішній добуток для кожної колекції, щоб відповідати метриці, на якій була навчена ваша модель вбудовування, для точних результатів.
Постійне сховище
Вбудовування та індекси зберігаються після перезапусків та оновлень, тому ваша база знань залишається цілісною без повторного завантаження документів після кожної зміни розгортання.
Чому варто запускати Chroma у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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