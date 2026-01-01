Chroma – це база даних з відкритим кодом для зберігання ембедингів, створена спеціально для ШІ-застосунків, яким потрібно зберігати, індексувати та запитувати багатовимірні векторні ембединги. Вона інтегрується нативно з LangChain, LlamaIndex та OpenAI SDK, що робить її найшвидшим способом додати можливості семантичного пошуку та генерації з доповненням пошуком (RAG) до будь-якого застосунку без створення власної векторної інфраструктури.

Самостійне розміщення Chroma на вашому VPS зберігає ваші ембединги, дані документів та шаблони запитів під вашим контролем, без оплати за запит та з гнучкістю налаштування ресурсів у міру масштабування вашої колекції.