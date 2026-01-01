FusionAuth — це платформа для керування ідентифікацією та доступом клієнтів, створена спеціально для розробників — самостійно розміщувана альтернатива Auth0, Okta та Cognito, яка надає OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, вхід через соцмережі, багатофакторну автентифікацію, безпарольний вхід та комплексний REST API. Спочатку розроблена Inversoft для споживчих застосунків з високим трафіком, вона масштабується від одного орендаря до мільйонів користувачів на одному розгортанні.

Самостійне розміщення FusionAuth на вашому VPS зберігає кожен обліковий запис користувача, хеш пароля, токен OAuth та журнал аудиту всередині вашої власної інфраструктури замість того, щоб залежати від стороннього постачальника ідентифікації, який може змінити ціни або умови. Видання Community Edition є повністю безкоштовним і включає основні функції автентифікації та авторизації, що використовуються в більшості виробничих розгортань.