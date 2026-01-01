Знижка до 68% на FusionAuth

Розгорніть FusionAuth в один клік.

Самостійно розміщена платформа керування ідентифікацією та доступом клієнтів з підтримкою OAuth, SAML, соціального входу, MFA та API, орієнтованого на розробників.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть FusionAuth в один клік.

Виберіть тариф VPS для FusionAuth

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою FusionAuth

FusionAuth — це платформа для керування ідентифікацією та доступом клієнтів, створена спеціально для розробників — самостійно розміщувана альтернатива Auth0, Okta та Cognito, яка надає OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, вхід через соцмережі, багатофакторну автентифікацію, безпарольний вхід та комплексний REST API. Спочатку розроблена Inversoft для споживчих застосунків з високим трафіком, вона масштабується від одного орендаря до мільйонів користувачів на одному розгортанні.

Самостійне розміщення FusionAuth на вашому VPS зберігає кожен обліковий запис користувача, хеш пароля, токен OAuth та журнал аудиту всередині вашої власної інфраструктури замість того, щоб залежати від стороннього постачальника ідентифікації, який може змінити ціни або умови. Видання Community Edition є повністю безкоштовним і включає основні функції автентифікації та авторизації, що використовуються в більшості виробничих розгортань.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики FusionAuth

OAuth, OIDC і SAML

Повноцінний сервер OAuth 2.0, OpenID Connect та SAML 2.0 з готовими потоками надання дозволів для коду авторизації, PKCE, пристроїв та облікових даних клієнта.

Соціальний та корпоративний вхід

Нативний вхід через соціальні мережі для Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn та Twitter, а також загальна федерація OIDC та SAML для корпоративних клієнтів.

Багатофакторна автентифікація

Додатки-автентифікатори TOTP, SMS, електронна пошта та ключі доступу FIDO2 WebAuthn з адаптивними політиками, які коригуються на основі сигналів ризику.

Багатоорендний за задумом

Ізолюйте користувачів, програми та конфігурації в окремі тенанти для багатоорендності SaaS, розділення клієнтів агентства або облікових записів B2B-партнерів.

Тематичні сторінки входу

Налаштуйте розміщені сторінки входу, реєстрації та керування обліковим записом за допомогою фірмових кольорів, логотипів та тексту через редактор шаблонів Mustache.

REST API для всього

Кожна операція в інтерфейсі адміністратора також доступна через документований REST API та спеціальні клієнтські бібліотеки для Java, Node, Python, Go та інших.

Чому варто запускати FusionAuth у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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