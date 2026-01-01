Розгорніть FusionAuth в один клік.
Самостійно розміщена платформа керування ідентифікацією та доступом клієнтів з підтримкою OAuth, SAML, соціального входу, MFA та API, орієнтованого на розробників.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FusionAuth
FusionAuth — це платформа для керування ідентифікацією та доступом клієнтів, створена спеціально для розробників — самостійно розміщувана альтернатива Auth0, Okta та Cognito, яка надає OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, вхід через соцмережі, багатофакторну автентифікацію, безпарольний вхід та комплексний REST API. Спочатку розроблена Inversoft для споживчих застосунків з високим трафіком, вона масштабується від одного орендаря до мільйонів користувачів на одному розгортанні.
Самостійне розміщення FusionAuth на вашому VPS зберігає кожен обліковий запис користувача, хеш пароля, токен OAuth та журнал аудиту всередині вашої власної інфраструктури замість того, щоб залежати від стороннього постачальника ідентифікації, який може змінити ціни або умови. Видання Community Edition є повністю безкоштовним і включає основні функції автентифікації та авторизації, що використовуються в більшості виробничих розгортань.
Ключові характеристики FusionAuth
OAuth, OIDC і SAML
Повноцінний сервер OAuth 2.0, OpenID Connect та SAML 2.0 з готовими потоками надання дозволів для коду авторизації, PKCE, пристроїв та облікових даних клієнта.
Соціальний та корпоративний вхід
Нативний вхід через соціальні мережі для Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn та Twitter, а також загальна федерація OIDC та SAML для корпоративних клієнтів.
Багатофакторна автентифікація
Додатки-автентифікатори TOTP, SMS, електронна пошта та ключі доступу FIDO2 WebAuthn з адаптивними політиками, які коригуються на основі сигналів ризику.
Багатоорендний за задумом
Ізолюйте користувачів, програми та конфігурації в окремі тенанти для багатоорендності SaaS, розділення клієнтів агентства або облікових записів B2B-партнерів.
Тематичні сторінки входу
Налаштуйте розміщені сторінки входу, реєстрації та керування обліковим записом за допомогою фірмових кольорів, логотипів та тексту через редактор шаблонів Mustache.
REST API для всього
Кожна операція в інтерфейсі адміністратора також доступна через документований REST API та спеціальні клієнтські бібліотеки для Java, Node, Python, Go та інших.
Чому варто запускати FusionAuth у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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