Статистика для Strava — це самостійно розміщена аналітична панель, яка витягує повну історію ваших активностей Strava та відображає її у вигляді інтерактивних діаграм, географічних теплових карт, звітів про використання спорядження, аналізу сегментів та щорічних оглядів — все це зберігається локально на вашому власному сервері. На відміну від офіційного застосунку Strava, вона ніколи не втрачає історичні дані за пейволом і надає вам повне право власності на ваші спортивні записи.

Для налаштування потрібен застосунок Strava API (створення безкоштовне) та одноразовий потік авторизації OAuth для генерації токена оновлення. Після підключення фоновий демон автоматично імпортує нові активності та підтримує актуальність вашої панелі. Для використання цього застосунку потрібен обліковий запис Strava.