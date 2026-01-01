Розгорнути статистику для Strava в один клік.
Самостійно розміщена спортивна аналітична панель, що перетворює активності Strava на детальні статистичні дані, графіки та теплові карти.
Виберіть тариф VPS для Statistics for Strava
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Statistics for Strava
Статистика для Strava — це самостійно розміщена аналітична панель, яка витягує повну історію ваших активностей Strava та відображає її у вигляді інтерактивних діаграм, географічних теплових карт, звітів про використання спорядження, аналізу сегментів та щорічних оглядів — все це зберігається локально на вашому власному сервері. На відміну від офіційного застосунку Strava, вона ніколи не втрачає історичні дані за пейволом і надає вам повне право власності на ваші спортивні записи.
Для налаштування потрібен застосунок Strava API (створення безкоштовне) та одноразовий потік авторизації OAuth для генерації токена оновлення. Після підключення фоновий демон автоматично імпортує нові активності та підтримує актуальність вашої панелі. Для використання цього застосунку потрібен обліковий запис Strava.
Ключові характеристики Statistics for Strava
Панель управління аналітики активності
Комплексна статистика з інтерактивними графіками, що охоплює загальні показники, тенденції, особисті рекорди та тренувальне навантаження для всіх типів активності.
Географічна теплова карта
Візуалізуйте гарячі точки активності на географічній тепловій карті, яка відображає всі записані маршрути, щоб виявити улюблені зони тренувань.
Відстеження спорядження та обслуговування
Відстежуйте відстань та години використання для велосипедів, взуття та спорядження з плануванням технічного обслуговування, щоб знати, коли спорядження потребує обслуговування.
Історія та зусилля сегмента
Переглядайте всі зусилля сегментів Strava, особисті рекорди та прогрес з часом для кожного сегмента, яким ви їздили або бігали.
Strava Підсумки
Щорічний огляд року, що висвітлює найбільші досягнення, найдовші активності та фітнес-віхи за рік.
Помічник ШІ для тренувань
Необов'язковий аналіз ваших навчальних даних на основі ШІ з висновками та пропозиціями, з можливістю підключення до OpenAI, Anthropic або локальної моделі Ollama.
Чому варто запускати Statistics for Strava у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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