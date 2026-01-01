Розгорніть Crucix в один клік.
Платформа OSINT, яка об'єднує 27 глобальних джерел даних у реальному часі в єдину 3D-панель управління.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Crucix
Crucix – це платформа OSINT (Open Source Intelligence), яка об'єднує дані з 27 відкритих джерел — включно із супутниковими знімками NASA FIRMS, відстеженням морських суден AIS, даними про конфлікти ACLED, економічними показниками FRED та стрічками соціальних настроїв — в єдину панель управління в реальному часі з 3D-глобусом на базі WebGL. Дані автоматично оновлюються кожні 15 хвилин, забезпечуючи безперервну ситуаційну обізнаність без ручного втручання.
Платформа надсилає багаторівневі сповіщення (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) через Telegram і Discord, ідеї для торгівлі, згенеровані LLM, та двосторонні команди бота для брифінгів на запит. Самостійне розміщення Crucix на вашому VPS зберігає всі API-ключі та архіви розвідданих на вашій власній інфраструктурі, забезпечує безперебійний збір даних і надає вам повний контроль над зберіганням та доступом.
Ключові характеристики Crucix
27 джерел OSINT
Агрегує дані із супутників, морського транспорту, авіації, конфліктів, економіки та соціальних настроїв паралельно, з плавним зниженням функціональності, коли будь-яке джерело недоступне.
3D візуалізація глобуса
Глобус на базі WebGL географічно відображає події, що дозволяє з першого погляду легко співвідносити інциденти між регіонами.
Багаторівнева система сповіщень
Надає FLASH, ПРІОРИТЕТНІ та ЗВИЧАЙНІ сповіщення через Telegram та Discord, щоб критичні події надходили до вас негайно.
Аналіз інтелекту LLM
Інтегрується з Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini та іншими постачальниками для генерування торгових ідей та інтелектуальних зведень сигналів зі зібраних даних.
Двосторонні команди бота
Запитуйте перевірки статусу на вимогу, запускайте ручні сканування та отримуйте звіти безпосередньо через команди бота Telegram або Discord.
Чому варто запускати Crucix у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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