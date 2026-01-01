Crucix – це платформа OSINT (Open Source Intelligence), яка об'єднує дані з 27 відкритих джерел — включно із супутниковими знімками NASA FIRMS, відстеженням морських суден AIS, даними про конфлікти ACLED, економічними показниками FRED та стрічками соціальних настроїв — в єдину панель управління в реальному часі з 3D-глобусом на базі WebGL. Дані автоматично оновлюються кожні 15 хвилин, забезпечуючи безперервну ситуаційну обізнаність без ручного втручання.

Платформа надсилає багаторівневі сповіщення (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) через Telegram і Discord, ідеї для торгівлі, згенеровані LLM, та двосторонні команди бота для брифінгів на запит. Самостійне розміщення Crucix на вашому VPS зберігає всі API-ключі та архіви розвідданих на вашій власній інфраструктурі, забезпечує безперебійний збір даних і надає вам повний контроль над зберіганням та доступом.