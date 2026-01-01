Piwigo — це одна з найдавніших програм для фотогалерей з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для керування великими колекціями фотографій. На відміну від легких скриптів галерей, Piwigo обробляє архіви сотень тисяч фотографій з індексуванням EXIF/IPTC, багаторівневими ієрархіями альбомів, настроюваними розмірами мініатюр, детальними дозволами для кожного альбому та екосистемою плагінів із понад 200 розширень спільноти, що охоплюють усе — від розпізнавання облич до користувацьких тем.

Самостійне розміщення Piwigo на вашому VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, дані про місцезнаходження та статистику переглядів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не передає їх фото-SaaS. Стек PHP та MySQL є надзвичайно надійним, працює на мінімальних ресурсах і створює галереї, які були онлайн протягом двох десятиліть — що робить Piwigo популярним вибором для клубів, музеїв, фотографів та сімей, які хочуть, щоб їхній фотоархів пережив будь-якого конкретного хмарного провайдера.