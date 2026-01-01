Встановлення Piwigo в один клік.
Зріла платформа фотогалереї з відкритим вихідним кодом, що має сотні плагінів, детальний контроль доступу та робочі процеси масового імпорту для серйозних архівів.
Виберіть тариф VPS для Piwigo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Piwigo
Piwigo — це одна з найдавніших програм для фотогалерей з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для керування великими колекціями фотографій. На відміну від легких скриптів галерей, Piwigo обробляє архіви сотень тисяч фотографій з індексуванням EXIF/IPTC, багаторівневими ієрархіями альбомів, настроюваними розмірами мініатюр, детальними дозволами для кожного альбому та екосистемою плагінів із понад 200 розширень спільноти, що охоплюють усе — від розпізнавання облич до користувацьких тем.
Самостійне розміщення Piwigo на вашому VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, дані про місцезнаходження та статистику переглядів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не передає їх фото-SaaS. Стек PHP та MySQL є надзвичайно надійним, працює на мінімальних ресурсах і створює галереї, які були онлайн протягом двох десятиліть — що робить Piwigo популярним вибором для клубів, музеїв, фотографів та сімей, які хочуть, щоб їхній фотоархів пережив будь-якого конкретного хмарного провайдера.
Ключові характеристики Piwigo
Масштабне масштабування бібліотеки
Створено з самого початку для обробки архівів сотень тисяч фотографій зі швидким переглядом, пошуком та розбивкою на сторінки — а не просто для галерей аматорського рівня.
Багаторівневі альбоми
Організовуйте фотографії у вкладені та віртуальні альбоми (одне фото може з'являтися в багатьох місцях) з дозволами для кожного альбому для деталізованого обміну.
Індексування EXIF та IPTC
Автоматичне вилучення метаданих камери, об'єктива та IPTC робить фотографії доступними для пошуку за корпусом камери, фокусною відстанню, місцем розташування або будь-якою власною міткою.
200+ плагінів
Каталог розширень від активної спільноти охоплює розпізнавання облич, накладання водяних знаків, теми для слайд-шоу, мобільні завантажувачі, поширення в соціальних мережах та багато іншого.
Деталізований спільний доступ
Публічний, приватний, захищений паролем та обмежений для групи доступ до альбомів з дозволами на завантаження окремих фотографій та видаленням EXIF-даних для спільних альбомів.
Інструменти масового імпорту
Серверні та FTP/SFTP робочі процеси синхронізації дозволяють легко завантажувати тисячі фотографій одночасно, замість поодиноких завантажень.
Чому варто запускати Piwigo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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