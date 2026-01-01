Знижка до 68% на Piwigo

Встановлення Piwigo в один клік.

Зріла платформа фотогалереї з відкритим вихідним кодом, що має сотні плагінів, детальний контроль доступу та робочі процеси масового імпорту для серйозних архівів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Piwigo в один клік.

Виберіть тариф VPS для Piwigo

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Piwigo

Piwigo — це одна з найдавніших програм для фотогалерей з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для керування великими колекціями фотографій. На відміну від легких скриптів галерей, Piwigo обробляє архіви сотень тисяч фотографій з індексуванням EXIF/IPTC, багаторівневими ієрархіями альбомів, настроюваними розмірами мініатюр, детальними дозволами для кожного альбому та екосистемою плагінів із понад 200 розширень спільноти, що охоплюють усе — від розпізнавання облич до користувацьких тем.

Самостійне розміщення Piwigo на вашому VPS зберігає оригінали у повній роздільній здатності, дані про місцезнаходження та статистику переглядів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не передає їх фото-SaaS. Стек PHP та MySQL є надзвичайно надійним, працює на мінімальних ресурсах і створює галереї, які були онлайн протягом двох десятиліть — що робить Piwigo популярним вибором для клубів, музеїв, фотографів та сімей, які хочуть, щоб їхній фотоархів пережив будь-якого конкретного хмарного провайдера.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Piwigo

Масштабне масштабування бібліотеки

Створено з самого початку для обробки архівів сотень тисяч фотографій зі швидким переглядом, пошуком та розбивкою на сторінки — а не просто для галерей аматорського рівня.

Багаторівневі альбоми

Організовуйте фотографії у вкладені та віртуальні альбоми (одне фото може з'являтися в багатьох місцях) з дозволами для кожного альбому для деталізованого обміну.

Індексування EXIF та IPTC

Автоматичне вилучення метаданих камери, об'єктива та IPTC робить фотографії доступними для пошуку за корпусом камери, фокусною відстанню, місцем розташування або будь-якою власною міткою.

200+ плагінів

Каталог розширень від активної спільноти охоплює розпізнавання облич, накладання водяних знаків, теми для слайд-шоу, мобільні завантажувачі, поширення в соціальних мережах та багато іншого.

Деталізований спільний доступ

Публічний, приватний, захищений паролем та обмежений для групи доступ до альбомів з дозволами на завантаження окремих фотографій та видаленням EXIF-даних для спільних альбомів.

Інструменти масового імпорту

Серверні та FTP/SFTP робочі процеси синхронізації дозволяють легко завантажувати тисячі фотографій одночасно, замість поодиноких завантажень.

Чому варто запускати Piwigo у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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