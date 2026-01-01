FlareSolverr – це спеціалізований проксі-сервер, який використовує безголовий Chromium для автоматичного вирішення JavaScript-завдань, CAPTCHA та інших механізмів антиботового захисту, запроваджених Cloudflare та DDoS-GUARD. Він надає простий HTTP API, який використовують такі інструменти, як Jackett і Prowlarr, для доступу до захищених сайтів без ручного втручання.

Самостійний хостинг FlareSolverr на вашому VPS забезпечує виділені ресурси для операцій безголового браузера, цілодобову доступність для вашого стеку автоматизації медіа та кращі показники успішності вирішення завдань Cloudflare порівняно з резидентними IP-адресами, які частіше позначаються або обмежуються.