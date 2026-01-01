Розгорніть FlareSolverr в один клік.
Проксі-сервер, який автоматично обходить захист Cloudflare та DDoS-GUARD для веб-скрейпінгу та інструментів автоматизації медіа.
Виберіть тариф VPS для FlareSolverr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FlareSolverr
FlareSolverr – це спеціалізований проксі-сервер, який використовує безголовий Chromium для автоматичного вирішення JavaScript-завдань, CAPTCHA та інших механізмів антиботового захисту, запроваджених Cloudflare та DDoS-GUARD. Він надає простий HTTP API, який використовують такі інструменти, як Jackett і Prowlarr, для доступу до захищених сайтів без ручного втручання.
Самостійний хостинг FlareSolverr на вашому VPS забезпечує виділені ресурси для операцій безголового браузера, цілодобову доступність для вашого стеку автоматизації медіа та кращі показники успішності вирішення завдань Cloudflare порівняно з резидентними IP-адресами, які частіше позначаються або обмежуються.
Ключові характеристики FlareSolverr
Обхід Cloudflare
Автоматично вирішує виклики Cloudflare JS та перевірки цілісності браузера, щоб подальші інструменти могли отримувати доступ до захищених сайтів без ручної обробки.
Простий HTTP API
Надає просту REST-кінцеву точку, яку може викликати будь-яка програма для маршрутизації запитів через проксі-сервер для вирішення викликів з мінімальними зусиллями з інтеграції.
Управління сесій
Підтримує постійні сеанси браузера зі зберіганням файлів cookie, щоб повторні запити до того ж сайту уникали зайвого повторного вирішення завдань.
Безголовий Chromium
Використовує реальний браузерний рушій для вирішення завдань, які блокують базові HTTP-клієнти, досягаючи вищих показників успішності проти сучасних систем виявлення ботів.
Сумісний зі стеком масивів
Нативно підтримується Jackett, Prowlarr та іншими інструментами автоматизації медіа як повноцінна опція проксі для індексаторів, захищених Cloudflare.
Чому варто запускати FlareSolverr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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