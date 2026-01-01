Foundry Virtual Tabletop — це провідна комерційна, але самостійно розміщувана платформа для проведення настільних рольових ігор онлайн. Побудована на модульному рушії JavaScript з глибокою підтримкою Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu та десятків інших систем через модулі спільноти, вона забезпечує професійне динамічне освітлення, лінію зору, анімовані токени, автоматизацію кидків кубиків та розширену мову макросів для власних ігрових механік.

Самостійне розміщення Foundry на вашому VPS зберігає кожну кампанію, аркуш персонажа та бойову карту під вашим прямим контролем — жодних комісій SaaS за сесію, жодних щомісячних витрат на хмарні послуги та жодного стороннього доступу до ігрових даних ваших гравців. Потрібна платна ліцензія Foundry, яку купують один раз на foundryvtt.com.