Розгорніть Foundry VTT в один клік.
Провідна віртуальна настільна платформа для проведення онлайн-сесій настільних рольових ігор з картами, листами персонажів, автоматизацією та інтеграцією голосу/відео.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop — це провідна комерційна, але самостійно розміщувана платформа для проведення настільних рольових ігор онлайн. Побудована на модульному рушії JavaScript з глибокою підтримкою Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu та десятків інших систем через модулі спільноти, вона забезпечує професійне динамічне освітлення, лінію зору, анімовані токени, автоматизацію кидків кубиків та розширену мову макросів для власних ігрових механік.
Самостійне розміщення Foundry на вашому VPS зберігає кожну кампанію, аркуш персонажа та бойову карту під вашим прямим контролем — жодних комісій SaaS за сесію, жодних щомісячних витрат на хмарні послуги та жодного стороннього доступу до ігрових даних ваших гравців. Потрібна платна ліцензія Foundry, яку купують один раз на foundryvtt.com.
Ключові характеристики Foundry VTT
Динамічне освітлення та бачення
Плитковий туман війни, розрахунки лінії зору, динамічні джерела світла та зір за жетоном дають гравцям досвід проходження підземель кінематографічної якості.
Система та маркетплейс модулів
Нативна підтримка D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu та понад 100 інших систем завдяки модулям спільноти та пакетам контенту.
Автоматизація кубиків
Вбудований генератор кубиків з інтеграцією в чат, парсером формул та правилами для кожної системи, які автоматизують кидки атаки, шкоду, рятівні кидки та перевірки навичок.
Голосовий та відеочат
Додаткові голосові та відеоканали WebRTC працюють безпосередньо у Foundry, тому групам не потрібні Discord, Zoom або інші зовнішні інструменти.
Макроси та JavaScript
Повноцінна система макросів з доступом JavaScript до стану гри дозволяє майстрам гри автоматизувати складні механіки, створювати власні кнопки та створювати динамічні сцени.
Постійні кампанії
Світи, персонажі, щоденники, сцени та дані гравців зберігаються між сесіями та витримують оновлення контейнерів завдяки єдиному іменованому тому.
Чому варто запускати Foundry VTT у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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