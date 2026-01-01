Розгорніть FreeCAD в один клік.
Безкоштовний параметричний 3D CAD-моделер, доступний з будь-якого браузера через KasmVNC, без необхідності локальної інсталяції.
Виберіть тариф VPS для FreeCAD
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FreeCAD
FreeCAD – це безплатний параметричний 3D CAD-моделювальник з відкритим вихідним кодом, який використовується інженерами, дизайнерами продуктів та архітекторами по всьому світу. На відміну від інструментів, що базуються на сітках, FreeCAD працює з точною геометрією, заснованою на обмеженнях, тому кожен розмір можна змінити в будь-який момент, не переробляючи модель з нуля. Цей шаблон запускає FreeCAD у браузерному робочому столі через KasmVNC, перетворюючи будь-який пристрій з підключенням до інтернету на повноцінну CAD-робочу станцію.
Самостійний хостинг FreeCAD на вашому VPS означає, що інженерне середовище — включно з власними макросами, бібліотеками деталей та файлами проєктів — завжди доступне з будь-якого пристрою без необхідності керувати встановленням програмного забезпечення на кількох машинах. Постійне сховище томів зберігає всю вашу роботу недоторканою під час оновлень контейнерів та перезавантажень.
Ключові характеристики FreeCAD
Браузерний доступ
Повноцінний робочий стіл FreeCAD, що надається через KasmVNC, доступний з будь-якого сучасного браузера без локального встановлення.
Параметричне моделювання
Ескізник на основі обмежень та робочий стіл Part Design дозволяють змінювати будь-який розмір у будь-який час без перебудови моделі.
Багаторобоче середовище
Спеціалізовані робочі середовища для твердотільного моделювання, складальних вузлів, технічних креслень, FEM-аналізу та багато іншого в одній програмі.
Підтримка стандартних форматів
Імпорт та експорт файлів STEP, IGES, STL, DXF та SVG для сумісності з іншими інструментами CAD та виробничими процесами.
Скриптинг Python
Автоматизуйте повторювані завдання, створюйте власні макроси та нові робочі середовища, використовуючи вбудований механізм сценаріїв Python.
Чому варто запускати FreeCAD у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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