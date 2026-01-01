FreeCAD – це безплатний параметричний 3D CAD-моделювальник з відкритим вихідним кодом, який використовується інженерами, дизайнерами продуктів та архітекторами по всьому світу. На відміну від інструментів, що базуються на сітках, FreeCAD працює з точною геометрією, заснованою на обмеженнях, тому кожен розмір можна змінити в будь-який момент, не переробляючи модель з нуля. Цей шаблон запускає FreeCAD у браузерному робочому столі через KasmVNC, перетворюючи будь-який пристрій з підключенням до інтернету на повноцінну CAD-робочу станцію.

Самостійний хостинг FreeCAD на вашому VPS означає, що інженерне середовище — включно з власними макросами, бібліотеками деталей та файлами проєктів — завжди доступне з будь-якого пристрою без необхідності керувати встановленням програмного забезпечення на кількох машинах. Постійне сховище томів зберігає всю вашу роботу недоторканою під час оновлень контейнерів та перезавантажень.