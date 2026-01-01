Розгорніть Ghostfolio в один клік.
Орієнтована на конфіденційність панель управління добробутом з відкритим вихідним кодом для відстеження інвестицій в акції, ETF та криптовалюти.
Виберіть тариф VPS для Ghostfolio
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ghostfolio
Ghostfolio – це панель управління особистими фінансами з відкритим кодом, яка об'єднує ваш інвестиційний портфель у різних класах активів — акції, ETF, криптовалюти та інше — в єдиному уніфікованому вигляді. Вона надає детальну аналітику ефективності, часово-зважену дохідність та ринкові дані в режимі реального часу без надсилання ваших фінансових даних стороннім сервісам.
Самостійний хостинг Ghostfolio на вашому VPS надає вам повний контроль над конфіденційною фінансовою інформацією. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та Redis для кешування, забезпечуючи швидкі розрахунки портфеля та надійну продуктивність у міру зростання вашої історії транзакцій.
Ключові характеристики Ghostfolio
Відстеження кількох активів
Відстежуйте акції, ETF, криптовалюти, облігації та альтернативні активи на одній уніфікованій панелі керування портфелем.
Аналітика продуктивності
Детальна часово-зважена дохідність, внутрішня норма дохідності та річні показники ефективності допомагають оцінити ваші інвестиційні рішення.
Конфіденційність
Усі фінансові дані залишаються на вашому сервері — без стороннього хмарного доступу до вашого портфоліо чи історії транзакцій.
Відстеження дивідендів
Відстежуйте дивідендний дохід та розподіли по всіх активах зі звітністю про доходи та розрахунками прибутковості.
Імпорт CSV
Імпортуйте транзакції з файлів CSV та різних брокерських платформ, щоб швидко додати історію наявного портфеля.
Чому варто запускати Ghostfolio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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