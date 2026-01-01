Ghostfolio – це панель управління особистими фінансами з відкритим кодом, яка об'єднує ваш інвестиційний портфель у різних класах активів — акції, ETF, криптовалюти та інше — в єдиному уніфікованому вигляді. Вона надає детальну аналітику ефективності, часово-зважену дохідність та ринкові дані в режимі реального часу без надсилання ваших фінансових даних стороннім сервісам.

Самостійний хостинг Ghostfolio на вашому VPS надає вам повний контроль над конфіденційною фінансовою інформацією. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та Redis для кешування, забезпечуючи швидкі розрахунки портфеля та надійну продуктивність у міру зростання вашої історії транзакцій.