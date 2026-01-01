Prometheus збирає метрики часових рядів з інфраструктури та застосунків за pull-моделлю HTTP, зберігає їх у ефективній локальній TSDB і надає PromQL — потужну мову запитів для сегментування, агрегування та сповіщення за будь-якою метрикою. Випускник CNCF разом із Kubernetes, це основа моніторингу, обрана командами DevOps у таких компаніях, як GitLab, DigitalOcean та Uber.

Запуск Prometheus на власному VPS надає необмежене надходження метрик за фіксованою вартістю, повний контроль над інтервалами збору та періодами зберігання, а також нативну інтеграцію з Grafana, Alertmanager і сотнями експортерів спільноти — без хмарних платежів за метрику або обмежень вибірки даних.