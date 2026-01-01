Розгорніть Prometheus за допомогою встановлення в один клік.
Інструментарій моніторингу з відкритим кодом, що пройшов випуск CNCF, який став галузевим стандартом для збору хмарних метрик та сповіщень.
Виберіть тариф VPS для Prometheus
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Prometheus
Prometheus збирає метрики часових рядів з інфраструктури та застосунків за pull-моделлю HTTP, зберігає їх у ефективній локальній TSDB і надає PromQL — потужну мову запитів для сегментування, агрегування та сповіщення за будь-якою метрикою. Випускник CNCF разом із Kubernetes, це основа моніторингу, обрана командами DevOps у таких компаніях, як GitLab, DigitalOcean та Uber.
Запуск Prometheus на власному VPS надає необмежене надходження метрик за фіксованою вартістю, повний контроль над інтервалами збору та періодами зберігання, а також нативну інтеграцію з Grafana, Alertmanager і сотнями експортерів спільноти — без хмарних платежів за метрику або обмежень вибірки даних.
Ключові характеристики Prometheus
Мова запитів PromQL
Гнучка функціональна мова запитів дозволяє агрегувати, трансформувати та сповіщати про будь-яку комбінацію метрик по всій інфраструктурі в реальному часі.
Колекція на основі витягування
Prometheus збирає метрики з HTTP-кінцевих точок за налаштовуваним розкладом, що дозволяє легко додавати нові цілі без зміни відстежуваної програми.
Виявлення сервісів
Нативні інтеграції з Kubernetes, Consul, EC2 та іншими автоматично виявляють і відстежують нові сервіси, коли вони запускаються, без ручної конфігурації.
Правила сповіщення
Визначте правила сповіщень на основі порогів і тенденцій, які направляють сповіщення через Alertmanager до Slack, PagerDuty, електронної пошти або будь-якої кінцевої точки вебхука.
Інтеграція Grafana
Prometheus є джерелом даних за замовчуванням для Grafana, що дозволяє створювати багатофункціональні інформаційні панелі, теплові карти та візуалізацію всіх ваших метрик з мінімальними налаштуваннями.
Чому варто запускати Prometheus у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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