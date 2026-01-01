Встановлення CloudBeaver в один клік.
Веб-інструмент для керування базами даних, розроблений командою DBeaver, з підтримкою PostgreSQL, MySQL, MongoDB та десятків інших.
Виберіть тариф VPS для CloudBeaver
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CloudBeaver
CloudBeaver — це веб-додаток для керування базами даних, розроблений командою, що стоїть за популярним десктопним клієнтом DBeaver. Він забезпечує професійне адміністрування баз даних у будь-якому браузері, дозволяючи командам запитувати, візуалізувати та керувати кількома системами баз даних з єдиного інтерфейсу без встановлення десктопного програмного забезпечення на кожну машину.
Самостійне розміщення CloudBeaver на вашому VPS зберігає облікові дані бази даних та результати запитів у вашій власній мережі. Ви уникаєте виставлення окремих баз даних у відкритий доступ інтернету, надаючи при цьому вашій команді централізований, керований ролями доступ до необхідних баз даних — з будь-якого пристрою, з будь-якого місця.
Ключові характеристики CloudBeaver
Підтримка багатьох баз даних
Підключайтеся до PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server та багатьох інших з єдиного інтерфейсу.
Візуальний конструктор запитів
Створюйте складні запити за допомогою інтерфейсу drag-and-drop, зменшуючи кількість помилок та знижуючи бар'єр для менш досвідчених користувачів.
Рольовий контроль доступу
Керуйте дозволами користувачів на рівні з'єднання, щоб учасники команди бачили лише ті бази даних, до яких вони авторизовані.
Розширений редактор SQL
Повнофункціональний редактор з підсвічуванням синтаксису, автозаповненням та історією запитів для продуктивної щоденної роботи з базами даних.
Візуалізація даних
Відображайте результати запитів у вигляді діаграм і графіків безпосередньо в браузері без експорту в окремий інструмент бізнес-аналітики.
Чому варто запускати CloudBeaver у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.