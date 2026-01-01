CloudBeaver — це веб-додаток для керування базами даних, розроблений командою, що стоїть за популярним десктопним клієнтом DBeaver. Він забезпечує професійне адміністрування баз даних у будь-якому браузері, дозволяючи командам запитувати, візуалізувати та керувати кількома системами баз даних з єдиного інтерфейсу без встановлення десктопного програмного забезпечення на кожну машину.

Самостійне розміщення CloudBeaver на вашому VPS зберігає облікові дані бази даних та результати запитів у вашій власній мережі. Ви уникаєте виставлення окремих баз даних у відкритий доступ інтернету, надаючи при цьому вашій команді централізований, керований ролями доступ до необхідних баз даних — з будь-якого пристрою, з будь-якого місця.