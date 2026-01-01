Розгорніть Kutt в один клік.
Сучасний скорочувач URL-адрес з відкритим вихідним кодом, власними доменами, аналітикою кліків та повним REST API.
Виберіть тариф VPS для Kutt
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kutt
Kutt — це самостійний сервіс для скорочення URL-адрес, який надає повний контроль над короткими посиланнями, аналітичними даними та доступом користувачів. Створюйте брендовані короткі URL-адреси на власному домені, відстежуйте статистику кліків для кожного посилання та керуйте всім через зрозумілий адміністративний інтерфейс — не надсилаючи дані комерційним сервісам, таким як Bitly або TinyURL.
Окрім базового скорочення, Kutt дозволяє захищати посилання паролями, встановлювати автоматичні дати закінчення терміну дії та керувати зареєстрованими користувачами. Повний REST API та розширення для браузерів Chrome і Firefox спрощують інтеграцію створення посилань в наявні робочі процеси. Самостійний хостинг означає, що дані посилань залишаються приватними, і ви не платите за кліки.
Ключові характеристики Kutt
Підтримка власного домену
Надавайте короткі посилання з власного брендованого домену, щоб кожна URL-адреса, якою ви ділитеся, підкреслювала вашу ідентичність, а не сторонній сервіс.
Аналітика посилань
Відстежуйте кількість кліків, реферерів, країни та пристрої для кожного скороченого посилання, щоб виміряти охоплення та ефективність кампанії.
Захищені паролем посилання
Додайте необов'язковий пароль до будь-якого посилання, щоб лише ті, хто знає пароль, могли перейти за цільовою URL-адресою.
Термін дії посилання
Встановіть автоматичну дату закінчення терміну дії для будь-якого посилання, і воно перестане працювати без будь-якого ручного втручання — корисно для термінових кампаній.
REST API
Створюйте, керуйте та видаляйте посилання програмно за допомогою повнофункціонального API, що спрощує інтеграцію Kutt у ваші програми та конвеєри.
Управління користувачами
Панель адміністратора дозволяє керувати зареєстрованими користувачами та всіма посиланнями в системі, при цьому реєстрація та анонімний доступ за замовчуванням вимкнені.
Чому варто запускати Kutt у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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