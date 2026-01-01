Kutt — це самостійний сервіс для скорочення URL-адрес, який надає повний контроль над короткими посиланнями, аналітичними даними та доступом користувачів. Створюйте брендовані короткі URL-адреси на власному домені, відстежуйте статистику кліків для кожного посилання та керуйте всім через зрозумілий адміністративний інтерфейс — не надсилаючи дані комерційним сервісам, таким як Bitly або TinyURL.

Окрім базового скорочення, Kutt дозволяє захищати посилання паролями, встановлювати автоматичні дати закінчення терміну дії та керувати зареєстрованими користувачами. Повний REST API та розширення для браузерів Chrome і Firefox спрощують інтеграцію створення посилань в наявні робочі процеси. Самостійний хостинг означає, що дані посилань залишаються приватними, і ви не платите за кліки.