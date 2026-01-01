Miniflux – це мінімалістичний, принциповий читач RSS-каналів, розроблений на основі одного принципу: не заважати і давати вам читати. Створений на Go та підтримуваний PostgreSQL, він обробляє RSS, Atom, RDF та JSON-канали через чистий, керований клавіатурою інтерфейс без зайвого навантаження чи непотрібної складності. Маючи понад 7000 зірок на GitHub, він завоював лояльну аудиторію серед розробників та користувачів, які дбають про конфіденційність, і які прагнуть швидкості без зайвого безладу.

Самостійний хостинг Miniflux зберігає ваш список підписок та звички читання повністю приватними. Немає сторонніх трекерів, поведінкового профілювання та жодного сервісу, який може бути закритий або стати платним. Ви володієте своїми каналами, статтями та історією читання.