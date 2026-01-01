Розгорніть Miniflux в один клік.
Мінімалістичний RSS-рідер з відкритим вихідним кодом, створений на Go для швидкого споживання стрічки без відволікань.
Виберіть тариф VPS для Miniflux
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Miniflux
Miniflux – це мінімалістичний, принциповий читач RSS-каналів, розроблений на основі одного принципу: не заважати і давати вам читати. Створений на Go та підтримуваний PostgreSQL, він обробляє RSS, Atom, RDF та JSON-канали через чистий, керований клавіатурою інтерфейс без зайвого навантаження чи непотрібної складності. Маючи понад 7000 зірок на GitHub, він завоював лояльну аудиторію серед розробників та користувачів, які дбають про конфіденційність, і які прагнуть швидкості без зайвого безладу.
Самостійний хостинг Miniflux зберігає ваш список підписок та звички читання повністю приватними. Немає сторонніх трекерів, поведінкового профілювання та жодного сервісу, який може бути закритий або стати платним. Ви володієте своїми каналами, статтями та історією читання.
Ключові характеристики Miniflux
Повнотекстовий парсинг
Отримує повні статті з каналів, які публікують лише короткі виклади, тому ви завжди читаєте повний вміст, не виходячи з інтерфейсу.
Клавіатурна навігація
Комплексні комбінації клавіш дозволяють переміщатися по стрічках, позначати статті прочитаними та відкривати посилання, не торкаючись миші.
Інтеграції для читання пізніше
Надсилає статті в Pocket, Wallabag, Instapaper та Pinboard однією дією для подальшого читання офлайн.
API стороннього клієнта
Сумісні з Fever та Google Reader API дозволяють популярним мобільним застосункам, таким як Reeder та NetNewsWire, підключатися до вашого власного екземпляра.
Підтримка кількох користувачів
Кожен користувач отримує незалежний список стрічок, стан прочитаного та налаштування на одному спільному екземплярі сервера.
Чому варто запускати Miniflux у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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