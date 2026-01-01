Outline — це швидка, спільна база знань, розроблена для команд, які цінують як гарний дизайн, так і безперебійне редагування в реальному часі. Побудована на основі Markdown-редактора зі слеш-командами, вкладеними ієрархіями документів та організацією на основі колекцій, вона надає командам інженерів, розробників та операцій структурований робочий простір для документації, який є як функціональним, так і візуально привабливим. Історія версій, детальні дозволи та підтримка кількох провайдерів SSO роблять її придатною для організацій будь-якого розміру.

Самостійний хостинг Outline на власному VPS означає відсутність обмежень щодо ціни за користувача — необмежена кількість членів команди за фіксованої вартості інфраструктури. Ваша документація та інтелектуальна власність залишаються під вашим контролем без доступу сторонніх осіб до даних, тоді як PostgreSQL і Redis працюють локально для оптимальної продуктивності без залежностей від зовнішніх сервісів.