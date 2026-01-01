Встановлення Outline в один клік.
Сучасна open-source база знань і вікі зі спільною роботою в реальному часі, потужним пошуком і зручним редагуванням Markdown для команд.
Виберіть тариф VPS для Outline
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Outline
Outline — це швидка, спільна база знань, розроблена для команд, які цінують як гарний дизайн, так і безперебійне редагування в реальному часі. Побудована на основі Markdown-редактора зі слеш-командами, вкладеними ієрархіями документів та організацією на основі колекцій, вона надає командам інженерів, розробників та операцій структурований робочий простір для документації, який є як функціональним, так і візуально привабливим. Історія версій, детальні дозволи та підтримка кількох провайдерів SSO роблять її придатною для організацій будь-якого розміру.
Самостійний хостинг Outline на власному VPS означає відсутність обмежень щодо ціни за користувача — необмежена кількість членів команди за фіксованої вартості інфраструктури. Ваша документація та інтелектуальна власність залишаються під вашим контролем без доступу сторонніх осіб до даних, тоді як PostgreSQL і Redis працюють локально для оптимальної продуктивності без залежностей від зовнішніх сервісів.
Ключові характеристики Outline
Співпраця в реальному часі
Кілька членів команди можуть одночасно редагувати один і той самий документ, використовуючи вбудовані коментарі та пропозиції, що робить спринти з документування та цикли перевірки безперешкодними.
Потужний повнотекстовий пошук
Миттєво шукайте серед усіх документів та колекцій, з результатами, ранжованими за релевантністю, щоб потрібна інформація з'являлася за секунди, а не за хвилини перегляду.
Гнучка аутентифікація
Інтегрується з Google, Slack, Azure AD, GitHub та власними постачальниками OIDC, що дозволяє командам входити за допомогою наявних облікових даних без керування окремими обліковими записами.
Історія версій
Кожна зміна документа відстежується за допомогою перегляду відмінностей та повного відновлення, забезпечуючи командам страховку від випадкових редагувань та журнал аудиту для дотримання вимог.
Організація колекції
Організовуйте документи у вкладені ієрархії та колекції з детальними налаштуваннями спільного доступу (публічного, командного або приватного), які відповідають будь-якій структурі команди.
Чому варто запускати Outline у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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