Встановіть Wavelog в один клік.
Вебзастосунок для ведення журналів аматорського радіозв’язку, що дозволяє відстежувати QSO, керувати нагородами та інтегруватися з LoTW та eQSL.
Виберіть тариф VPS для Wavelog
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Wavelog
Wavelog – це сучасний вебзастосунок для ведення журналів аматорського радіо, призначений для відстеження QSO та керування прогресом нагород у програмах DXCC, IOTA, SOTA та POTA. Він інтегрується безпосередньо з LoTW, eQSL та сервісами пошуку позивних, а також підтримує CAT-керування радіо для автоматичного ведення журналів під час робочих сесій.
Самостійне розміщення Wavelog на VPS зберігає ваші дані журналу приватними та доступними з будь-якого браузера чи мобільного пристрою без залежності від сторонніх хмарних сервісів. Ведення журналів змагань, інтеграція з DX-кластерами, експорт у форматах ADIF та Cabrillo, а також підтримка кількох операторів роблять його комплексним рішенням для ведення журналів станції для серйозних операторів аматорського радіо.
Ключові характеристики Wavelog
Відстеження нагород
Відстежуйте прогрес у досягненні DXCC, IOTA, SOTA, POTA та інших основних програм нагород з аматорського радіо на основі даних вашого журналу.
LoTW і eQSL синхронізація
Автоматично завантажуйте та підтверджуйте QSO з LoTW та eQSL для зарахування електронних нагород без ручної подачі.
CAT радіокерування
Підключіть радіо через інтерфейс CAT, щоб автоматично заповнювати поля діапазону, режиму та частоти під час роботи в ефірі.
Журнал конкурсу
Записуйте конкурсні QSO з відстеженням обмінів та перевіркою на дублікати для змагальної роботи в аматорському радіо.
Експорт ADIF
Експортуйте повний журнал у форматі ADIF або Cabrillo для використання з іншим програмним забезпеченням для логування або системами подачі заявок на нагороди.
Чому варто запускати Wavelog у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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