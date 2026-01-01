Wavelog – це сучасний вебзастосунок для ведення журналів аматорського радіо, призначений для відстеження QSO та керування прогресом нагород у програмах DXCC, IOTA, SOTA та POTA. Він інтегрується безпосередньо з LoTW, eQSL та сервісами пошуку позивних, а також підтримує CAT-керування радіо для автоматичного ведення журналів під час робочих сесій.

Самостійне розміщення Wavelog на VPS зберігає ваші дані журналу приватними та доступними з будь-якого браузера чи мобільного пристрою без залежності від сторонніх хмарних сервісів. Ведення журналів змагань, інтеграція з DX-кластерами, експорт у форматах ADIF та Cabrillo, а також підтримка кількох операторів роблять його комплексним рішенням для ведення журналів станції для серйозних операторів аматорського радіо.