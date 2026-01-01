Знижка до 68% на WireMock

Розгорніть WireMock в один клік.

Галузевий мок-сервер HTTP API для симуляції REST-сервісів, тестування граничних випадків та паралельної розробки.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть WireMock в один клік.

Виберіть тариф VPS для WireMock

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою WireMock

WireMock — це симулятор HTTP API з відкритим вихідним кодом, що дозволяє інженерним командам замінювати реальні сервіси програмованими заглушками. Визначайте заглушки через REST API або файли JSON, зіставляйте вхідні запити за URL-адресою, заголовками, параметрами запиту, файлами cookie або вмістом тіла та повертайте динамічні відповіді, згенеровані за допомогою шаблонів Handlebars. Записуйте реальний трафік і відтворюйте його пізніше, щоб відтворити виробничі сценарії в автономному режимі.

Самостійний хостинг WireMock на власному VPS надає кожній команді спільне середовище для моків для контрактного тестування, демонстраційних даних, замінників сторонніх API та сценаріїв хаосу, таких як впровадження затримок або некоректно сформовані корисні навантаження. Постійні томи зберігають ваші визначення відображень, файли відповідей та спеціальні розширення недоторканими під час повторних розгортань, щоб ваші тестові фікстури переміщувалися разом із сервером.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики WireMock

Гнучке зіставлення запитів

Зіставляйте вхідні HTTP-запити з шаблонами URL-адрес, заголовками, параметрами запиту, файлами cookie та вмістом тіла JSON або XML для точного вибору заглушки.

Динамічна шаблонізація відповідей

Генеруйте відповіді на льоту, використовуючи шаблони Handlebars з доступом до даних запиту, випадкових значень, дат та власних помічників.

Запис і відтворення

Захоплюйте живий трафік проти реального висхідного каналу та відтворюйте записані взаємодії пізніше, щоб відтворити сценарії без мережевих залежностей.

Симуляція несправностей і затримок

Впроваджуйте настроювані затримки, розірвані з'єднання та некоректні корисні навантаження, щоб перевірити, як ваша програма обробляє ненадійні нижчі служби.

Сценарії із збереженням стану

Моделюйте багатоетапні робочі процеси за допомогою скінченних автоматів, щоб одна й та сама кінцева точка могла повертати різні відповіді залежно від попередніх взаємодій.

Адмін REST API

Керуйте заглушками, журналами запитів, сценаріями та записами програмно через адміністративний API для автоматизації CI/CD та інтеграції інструментів.

Чому варто запускати WireMock у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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