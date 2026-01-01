Розгорніть WireMock в один клік.
Галузевий мок-сервер HTTP API для симуляції REST-сервісів, тестування граничних випадків та паралельної розробки.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WireMock
WireMock — це симулятор HTTP API з відкритим вихідним кодом, що дозволяє інженерним командам замінювати реальні сервіси програмованими заглушками. Визначайте заглушки через REST API або файли JSON, зіставляйте вхідні запити за URL-адресою, заголовками, параметрами запиту, файлами cookie або вмістом тіла та повертайте динамічні відповіді, згенеровані за допомогою шаблонів Handlebars. Записуйте реальний трафік і відтворюйте його пізніше, щоб відтворити виробничі сценарії в автономному режимі.
Самостійний хостинг WireMock на власному VPS надає кожній команді спільне середовище для моків для контрактного тестування, демонстраційних даних, замінників сторонніх API та сценаріїв хаосу, таких як впровадження затримок або некоректно сформовані корисні навантаження. Постійні томи зберігають ваші визначення відображень, файли відповідей та спеціальні розширення недоторканими під час повторних розгортань, щоб ваші тестові фікстури переміщувалися разом із сервером.
Ключові характеристики WireMock
Гнучке зіставлення запитів
Зіставляйте вхідні HTTP-запити з шаблонами URL-адрес, заголовками, параметрами запиту, файлами cookie та вмістом тіла JSON або XML для точного вибору заглушки.
Динамічна шаблонізація відповідей
Генеруйте відповіді на льоту, використовуючи шаблони Handlebars з доступом до даних запиту, випадкових значень, дат та власних помічників.
Запис і відтворення
Захоплюйте живий трафік проти реального висхідного каналу та відтворюйте записані взаємодії пізніше, щоб відтворити сценарії без мережевих залежностей.
Симуляція несправностей і затримок
Впроваджуйте настроювані затримки, розірвані з'єднання та некоректні корисні навантаження, щоб перевірити, як ваша програма обробляє ненадійні нижчі служби.
Сценарії із збереженням стану
Моделюйте багатоетапні робочі процеси за допомогою скінченних автоматів, щоб одна й та сама кінцева точка могла повертати різні відповіді залежно від попередніх взаємодій.
Адмін REST API
Керуйте заглушками, журналами запитів, сценаріями та записами програмно через адміністративний API для автоматизації CI/CD та інтеграції інструментів.
Чому варто запускати WireMock у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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