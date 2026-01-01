WireMock — це симулятор HTTP API з відкритим вихідним кодом, що дозволяє інженерним командам замінювати реальні сервіси програмованими заглушками. Визначайте заглушки через REST API або файли JSON, зіставляйте вхідні запити за URL-адресою, заголовками, параметрами запиту, файлами cookie або вмістом тіла та повертайте динамічні відповіді, згенеровані за допомогою шаблонів Handlebars. Записуйте реальний трафік і відтворюйте його пізніше, щоб відтворити виробничі сценарії в автономному режимі.

Самостійний хостинг WireMock на власному VPS надає кожній команді спільне середовище для моків для контрактного тестування, демонстраційних даних, замінників сторонніх API та сценаріїв хаосу, таких як впровадження затримок або некоректно сформовані корисні навантаження. Постійні томи зберігають ваші визначення відображень, файли відповідей та спеціальні розширення недоторканими під час повторних розгортань, щоб ваші тестові фікстури переміщувалися разом із сервером.