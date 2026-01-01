Dependency-Track — це флагманський проєкт OWASP, який забезпечує командам безпеки та інженерним командам постійну видимість ризиків ланцюга постачання програмного забезпечення. Він приймає документи специфікації програмного забезпечення (SBOM) у форматі CycloneDX та аналізує кожен компонент за авторитетними джерелами вразливостей, включно з Національною базою даних вразливостей, рекомендаціями GitHub, OSS Index та VulnDB — тож єдине розкриття CVE негайно з'являється в кожному проєкті, який постачає уражену бібліотеку.

Самостійне розміщення Dependency-Track зберігає SBOM та виявлені вразливості щодо ваших власницьких застосунків повністю всередині вашої інфраструктури, що важливо для організацій, які мають регуляторні або договірні обмеження щодо того, де може зберігатися телеметрія ланцюга постачання. Розгортання з підтримкою PostgreSQL зберігає повний аудиторський слід інвентаризації компонентів та політичних рішень для кожного випуску.