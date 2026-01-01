Встановіть Dependency-Track в один клік.
Платформа для аналізу компонентів з відкритим вихідним кодом, яка постійно відстежує специфікації програмного забезпечення на наявність вразливостей, застарілих компонентів та ризиків ліцензування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dependency-Track
Dependency-Track — це флагманський проєкт OWASP, який забезпечує командам безпеки та інженерним командам постійну видимість ризиків ланцюга постачання програмного забезпечення. Він приймає документи специфікації програмного забезпечення (SBOM) у форматі CycloneDX та аналізує кожен компонент за авторитетними джерелами вразливостей, включно з Національною базою даних вразливостей, рекомендаціями GitHub, OSS Index та VulnDB — тож єдине розкриття CVE негайно з'являється в кожному проєкті, який постачає уражену бібліотеку.
Самостійне розміщення Dependency-Track зберігає SBOM та виявлені вразливості щодо ваших власницьких застосунків повністю всередині вашої інфраструктури, що важливо для організацій, які мають регуляторні або договірні обмеження щодо того, де може зберігатися телеметрія ланцюга постачання. Розгортання з підтримкою PostgreSQL зберігає повний аудиторський слід інвентаризації компонентів та політичних рішень для кожного випуску.
Ключові характеристики Dependency-Track
Обробка SBOM
Приймає специфікації матеріалів CycloneDX безпосередньо з конвеєрів CI/CD, інструментів збірки та SCA-сканерів — встановлення агента на хостах застосунків не потрібне.
Багатоджерельні розвіддані про вразливості
Зіставляє кожен компонент з NVD, GitHub Advisories, OSS Index та VulnDB, щоб щойно виявлені CVE негайно з'являлися в усіх уражених проєктах.
Механізм політики
Визначайте та впроваджуйте політики щодо серйозності вразливостей, сімейств ліцензій та віку компонентів, і відхиляйте збірки CI, коли проєкти порушують організаційні стандарти.
Дотримання ліцензії
Виявляє кожну ліцензію у всьому графі залежностей і позначає несумісні або обмежені ліцензії, перш ніж вони потраплять у реліз.
EPSS і контекст експлойту
Пріоритизує виявлені вразливості за допомогою Системи оцінки прогнозу експлойтів та індикаторів відомих експлойтів, зосереджуючи зусилля з усунення на вразливостях, які найімовірніше будуть атаковані.
REST API і вебхуки
Повний REST API та вихідні сповіщення у Slack, Microsoft Teams, Jira та вебхуки дозволяють інтегрувати виявлені проблеми в наявні робочі процеси обробки заявок та сповіщень.
Чому варто запускати Dependency-Track у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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