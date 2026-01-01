Знижка до 68% на Dependency-Track

Встановіть Dependency-Track в один клік.

Платформа для аналізу компонентів з відкритим вихідним кодом, яка постійно відстежує специфікації програмного забезпечення на наявність вразливостей, застарілих компонентів та ризиків ліцензування.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Виберіть тариф VPS для Dependency-Track

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Dependency-Track

Dependency-Track — це флагманський проєкт OWASP, який забезпечує командам безпеки та інженерним командам постійну видимість ризиків ланцюга постачання програмного забезпечення. Він приймає документи специфікації програмного забезпечення (SBOM) у форматі CycloneDX та аналізує кожен компонент за авторитетними джерелами вразливостей, включно з Національною базою даних вразливостей, рекомендаціями GitHub, OSS Index та VulnDB — тож єдине розкриття CVE негайно з'являється в кожному проєкті, який постачає уражену бібліотеку.

Самостійне розміщення Dependency-Track зберігає SBOM та виявлені вразливості щодо ваших власницьких застосунків повністю всередині вашої інфраструктури, що важливо для організацій, які мають регуляторні або договірні обмеження щодо того, де може зберігатися телеметрія ланцюга постачання. Розгортання з підтримкою PostgreSQL зберігає повний аудиторський слід інвентаризації компонентів та політичних рішень для кожного випуску.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Dependency-Track

Обробка SBOM

Приймає специфікації матеріалів CycloneDX безпосередньо з конвеєрів CI/CD, інструментів збірки та SCA-сканерів — встановлення агента на хостах застосунків не потрібне.

Багатоджерельні розвіддані про вразливості

Зіставляє кожен компонент з NVD, GitHub Advisories, OSS Index та VulnDB, щоб щойно виявлені CVE негайно з'являлися в усіх уражених проєктах.

Механізм політики

Визначайте та впроваджуйте політики щодо серйозності вразливостей, сімейств ліцензій та віку компонентів, і відхиляйте збірки CI, коли проєкти порушують організаційні стандарти.

Дотримання ліцензії

Виявляє кожну ліцензію у всьому графі залежностей і позначає несумісні або обмежені ліцензії, перш ніж вони потраплять у реліз.

EPSS і контекст експлойту

Пріоритизує виявлені вразливості за допомогою Системи оцінки прогнозу експлойтів та індикаторів відомих експлойтів, зосереджуючи зусилля з усунення на вразливостях, які найімовірніше будуть атаковані.

REST API і вебхуки

Повний REST API та вихідні сповіщення у Slack, Microsoft Teams, Jira та вебхуки дозволяють інтегрувати виявлені проблеми в наявні робочі процеси обробки заявок та сповіщень.

Чому варто запускати Dependency-Track у Hostinger

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Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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