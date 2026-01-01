Sure — це додаток для управління особистими фінансами та багатством з відкритим кодом, що підтримується спільнотою. Він розроблений для людей, які хочуть повного контролю над своїми фінансовими даними. Додаток відстежує рахунки в банках, інвестиціях та кредитах, записує та категоризує транзакції, моніторить чистий капітал з часом та підтримує домогосподарства з кількома користувачами — усе це зберігається в базі даних PostgreSQL на вашій власній інфраструктурі.

На відміну від хостингових фінансових інструментів, Sure працює повністю на вашому сервері без підписки SaaS, без обміну даними з третіми сторонами та без ризику припинення роботи сервісу. Додаткова інтеграція з OpenAI додає категоризацію транзакцій на основі ШІ та фінансові запити природною мовою. Фоновий воркер Sidekiq обробляє заплановані імпорти та сповіщення, тоді як основний додаток надає інтерактивну панель керування.