Розгорніть Sure в один клік.
Самостійно розміщений додаток для особистих фінансів для відстеження чистого капіталу, рахунків, транзакцій та інвестицій з повним правом власності на дані.
Виберіть тариф VPS для Sure
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Sure
Sure — це додаток для управління особистими фінансами та багатством з відкритим кодом, що підтримується спільнотою. Він розроблений для людей, які хочуть повного контролю над своїми фінансовими даними. Додаток відстежує рахунки в банках, інвестиціях та кредитах, записує та категоризує транзакції, моніторить чистий капітал з часом та підтримує домогосподарства з кількома користувачами — усе це зберігається в базі даних PostgreSQL на вашій власній інфраструктурі.
На відміну від хостингових фінансових інструментів, Sure працює повністю на вашому сервері без підписки SaaS, без обміну даними з третіми сторонами та без ризику припинення роботи сервісу. Додаткова інтеграція з OpenAI додає категоризацію транзакцій на основі ШІ та фінансові запити природною мовою. Фоновий воркер Sidekiq обробляє заплановані імпорти та сповіщення, тоді як основний додаток надає інтерактивну панель керування.
Ключові характеристики Sure
Панель управління власним капіталом
Зведіть усі баланси рахунків в єдиний огляд чистої вартості, який оновлюється в міру запису транзакцій, надаючи чітку картину загального фінансового стану.
Управління акаунтом
Відстежуйте поточні, ощадні, кредитні, позикові та інвестиційні рахунки з єдиного інтерфейсу з повною історією транзакцій для кожного.
Категоризація транзакцій
Імпортуйте, упорядковуйте та класифікуйте транзакції за допомогою автоматизації на основі правил і ручних перевизначень для створення точних звітів про витрати.
Відстеження інвестиційного портфоліо
Відстежуйте акції та ефективність портфеля за допомогою актуальних даних про ціни, отриманих з Yahoo Finance або Twelve Data за налаштованим розкладом.
Фінансовий помічник ШІ
Додаткова інтеграція OpenAI дозволяє запити природною мовою щодо моделей витрат та автоматичну категоризацію імпортованих транзакцій.
Багатокористувацькі домогосподарства
Запросіть членів домогосподарства з власними обліковими записами, ділячись бюджетами та фінансовими цілями в межах одного самостійно розміщеного екземпляра.
Чому варто запускати Sure у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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