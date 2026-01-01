bewCloud — це легка платформа хмарного сховища з відкритим кодом, створена за допомогою TypeScript та Deno. Вона надає вам особисте сховище файлів та синхронізацію між пристроями, разом із вбудованою сумісністю CalDAV та CardDAV для календарів і контактів — все це працює на вашій власній інфраструктурі.

На відміну від більш громіздких хмарних пакетів, bewCloud навмисно мінімалістичний: швидкий у розгортанні, простий в обслуговуванні та зосереджений на основних випадках використання: доступ до файлів та синхронізація особистих даних. Самостійний хостинг зберігає ваші файли, календар та контакти приватними та під вашим повним контролем, без абонентської плати чи обмежень на зберігання, нав'язаних третьою стороною.