Розгорніть bewCloud в один клік.
Легка самостійно розміщена платформа хмарного сховища для синхронізації особистих файлів, підтримки CalDAV та CardDAV.
Виберіть тариф VPS для bewCloud
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою bewCloud
bewCloud — це легка платформа хмарного сховища з відкритим кодом, створена за допомогою TypeScript та Deno. Вона надає вам особисте сховище файлів та синхронізацію між пристроями, разом із вбудованою сумісністю CalDAV та CardDAV для календарів і контактів — все це працює на вашій власній інфраструктурі.
На відміну від більш громіздких хмарних пакетів, bewCloud навмисно мінімалістичний: швидкий у розгортанні, простий в обслуговуванні та зосереджений на основних випадках використання: доступ до файлів та синхронізація особистих даних. Самостійний хостинг зберігає ваші файли, календар та контакти приватними та під вашим повним контролем, без абонентської плати чи обмежень на зберігання, нав'язаних третьою стороною.
Ключові характеристики bewCloud
Особисте файлове сховище
Зберігайте та отримуйте доступ до своїх файлів з будь-якого пристрою через чистий веб-інтерфейс без використання сторонніх хмарних провайдерів.
Синхронізація CalDAV/CardDAV
Синхронізуйте календарі та контакти з будь-яким клієнтом CalDAV або CardDAV, включно з програмами для iOS, Android та настільних комп'ютерів.
Управління користувачами
Вбудовані засоби адміністрування дозволяють керувати обліковими записами, налаштовувати політики реєстрації та контролювати, хто може отримати доступ до вашого екземпляра.
Багатофакторна автентифікація
Захистіть облікові записи за допомогою TOTP, ключів доступу або двофакторної автентифікації на основі електронної пошти для додаткового рівня безпеки окрім паролів.
Інтеграція SSO
Додаткова підтримка OIDC дозволяє підключатися до наявного постачальника ідентифікаційних даних для єдиного входу у всій інфраструктурі.
Чому варто запускати bewCloud у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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