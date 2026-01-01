Розгорніть TrailBase в один клік.
Альтернатива Firebase з відкритим кодом, з типізованими API, підписками в реальному часі, автентифікацією та інтерфейсом адміністратора в одному виконуваному файлі.
Виберіть тариф VPS для TrailBase
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TrailBase
TrailBase — це субмілісекундна, однофайлова альтернатива Firebase, побудована на Rust, SQLite та Wasmtime. Вона поєднує типізовані REST та API реального часу, автентифікацію на основі JWT з провайдерами OAuth2, вбудоване середовище виконання WebAssembly для власної серверної логіки та досконалу панель адміністратора в один бінарний файл — таким чином, повний бекенд працює як єдиний процес без зовнішньої бази даних для керування.
Самостійне розміщення TrailBase на власному VPS зберігає записи користувачів, дані додатків та токени автентифікації під вашим повним контролем, усуває тарифікацію BaaS за запит і забезпечує передбачувану затримку завдяки локальному сховищу SQLite. Клієнтські SDK для TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin та C# спрощують інтеграцію з веб- та мобільними додатками.
Ключові характеристики TrailBase
Типобезпечні API
Визначте колекції в адмін-інтерфейсі, і TrailBase автоматично генерує типобезпечні REST-кінцеві точки за допомогою JSON Schema, усуваючи крихкий написаний вручну CRUD-код.
Підписки реального часу
Push-орієнтовані API реального часу дозволяють клієнтам підписуватися на зміни записів і залишатися синхронізованими без опитування, що ідеально підходить для спільних програм і програм, які оновлюються в реальному часі.
середовище виконання WebAssembly
Запускайте власну серверну логіку, написану на JavaScript, Rust або Go, як ізольовані компоненти WASM, без необхідності перезбирати або перезапускати сервер.
Вбудована автентифікація
Реєстрація за допомогою електронної пошти/пароля плюс провайдери OAuth2, такі як Google і Discord, працюють одразу, використовуючи JWT та токени оновлення — окрема служба ідентифікації не потрібна.
Адмін-панель
Комплектний веб-інтерфейс дозволяє керувати таблицями, переглядати записи, налаштовувати автентифікацію та перевіряти журнали без написання SQL-запитів або REST-викликів вручну.
Єдиний бінарний файл на SQLite
Все працює з одного виконуваного файлу Rust з підтримкою SQLite, тому розгортання залишаються простими, а запити — швидкими без окремого сервера баз даних.
Чому варто запускати TrailBase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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