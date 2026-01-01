TrailBase — це субмілісекундна, однофайлова альтернатива Firebase, побудована на Rust, SQLite та Wasmtime. Вона поєднує типізовані REST та API реального часу, автентифікацію на основі JWT з провайдерами OAuth2, вбудоване середовище виконання WebAssembly для власної серверної логіки та досконалу панель адміністратора в один бінарний файл — таким чином, повний бекенд працює як єдиний процес без зовнішньої бази даних для керування.

Самостійне розміщення TrailBase на власному VPS зберігає записи користувачів, дані додатків та токени автентифікації під вашим повним контролем, усуває тарифікацію BaaS за запит і забезпечує передбачувану затримку завдяки локальному сховищу SQLite. Клієнтські SDK для TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin та C# спрощують інтеграцію з веб- та мобільними додатками.